Sur la photo, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte posent à côté de Bieber et de son épouse Hailey à l’intérieur du palais présidentiel. La tentative de clin d’œil du chanteur à la bienséance consistait en un costume porté par-dessus des baskets bleues et une chemise déboutonnée.

Bieber n’a pas mis de légende à côté de la photo, laissant les fans et les journalistes spéculer sur la réunion et ses motivations.

Justin et Hailey Bieber avec Emmanuel et Brigitte Macron @soazigdlmpic.twitter.com/c3gJS2CUfD – Loredana🇪🇺 (@LoredanaMaggi_) 21 juin 2021

Alors que de plus en plus de photos de la réunion ont commencé à circuler sur d’autres plateformes de médias sociaux peu de temps après, grâce au photographe officiel de Macron, Soazig de la Moissonnière, les médias français ont tenté de fournir un certain contexte.

Les Bieber étaient « de passage » Paris et a demandé une rencontre avec le président, a rapporté BFMTV. Ils ont été admis au palais lundi après-midi, et ont discuté « problèmes liés à la jeunesse ».

Fotos Justin y Hailey Bieber se réunissant avec le Président de Francia, Emmanuel y avec la primera dama Brigitte Macron(21/06)📸 :@soazigdlmpic.twitter.com/oqHUDCpW2X – Justin Bieber Chili (@streamJBchile) 21 juin 2021

Macron n’est pas exactement allergique à l’attention des célébrités. En juillet 2017, il avait invité la chanteuse-actrice barbadienne Rihanna au palais. Ils ont finalement travaillé ensemble pour collecter des fonds pour l’éducation dans les pays en développement, lors d’une conférence en février 2018 au Sénégal.

Plus tôt ce mois-ci, cependant, lors d’une visite dans le sud de la France, Macron a été giflé par un membre du public, qui a crié « A bas le macronisme ! » et « Montjoie Saint Denis,” le cri de guerre du royaume de France médiéval.

L’homme, identifié comme Damien Tarel, a été condamné à quatre mois de prison pour voies de fait.

