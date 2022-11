Justin Bieber avec son frère Jaxon, 12 ans, à LA Coffee Run : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jesel/Shutterstock

Amour fraternel! Justin Bieber28 ans, a pris petit frère Jaxon, 12, sous son aile alors qu’il sortait prendre un café ensemble cette semaine. Les frères se sont emmitouflés pour leur visite du mardi 8 novembre dans le quartier de Larchmont à Los Angeles.

La Croire Le chanteur ressemblait à un grand frère lorsqu’il était dehors pendant la matinée pluvieuse du sud de la Californie. Justin se promena dans la zone confortable tout en portant une tasse de café et en enroulant son bras autour de son jeune frère. Le crooner canadien aurait pu offrir des conseils de choix au jeune J. Bieber, qui était le portrait craché de la pop star à l’époque de “Baby”.

Habillé pour la météo, Jaxon portait une doudoune chaude avec un short, un polo marron, des chaussettes hautes et des baskets Adidas. Son frère célèbre était un peu plus sauvage avec son style, arborant des jeans trop longs, délavés à la lumière et ultra évasés qui traînaient sur le sol pendant qu’il marchait. Il a continué le look avec un sweat à capuche gris et une veste matelassée noire et a donné un peu de couleur au look avec un bonnet rose fluo. Ne craignant pas de perdre une paire d’EarPods, le chanteur de “Peaches” a laissé pendre les cordons presque complètement hors de ses poches.

Jaxon a tellement d’amour pour Jaxon, qui est son demi-frère. Ses parents sont le père de Justin Jérémy Bieber47, et Erin Wagnerqui étaient ensemble jusqu’en 2014. Ils ont également une fille nommée Jazmyn Bieber, 14. Pendant ce temps, la mère de Justin est Pattie Mallette47.

Jaxon n’est pas le seul frère des Biebs, en fait, il en a plusieurs. Papa Jeremy s’est marié Chelsey Rebelodont la fille Allie Rebelo est devenue la demi-sœur de Justin lorsque leurs parents se sont mariés en février 2018. Le couple a accueilli sa fille Bay Bieber en août 2018, faisant de Justin un grand frère une fois de plus.

La grande famille de Justin a définitivement influencé ses projets futurs avec sa femme Hailey Bieber25. Le chanteur a révélé qu’il voulait une “petite tribu” de kiddos lors d’une interview de décembre 2020 sur Ellen. Là, il a dit à l’hôtesse: «Je vais en avoir autant que Hailey souhaite en sortir. J’aimerais avoir moi-même une petite tribu. Mais, ouais, c’est son corps et tout ce qu’elle veut faire. … Je pense qu’elle veut en avoir quelques-uns.