Justin Bieber annule les dates de sa tournée en raison de problèmes de santé persistants

Justin Bieber annule le reste de sa tournée mondiale en raison de problèmes médicaux persistants, a partagé le chanteur dans une déclaration à Instagram mardi.

En juin de cette année, Bieber a reporté un certain nombre de dates de sa tournée World Justice après avoir reçu un diagnostic de Syndrome de Ramsay Hunt (RHS), quelques heures seulement avant de monter sur scène à la Scotiabank Arena de Toronto.

À l’époque, le visage de Bieber était partiellement paralysé par la maladie. Selon l’Organisation nationale américaine pour les maladies rares, le RHS est un “trouble neurologique rare caractérisé par une paralysie du nerf facial (paralysie faciale) et une éruption cutanée affectant l’oreille ou la bouche”.

En juillet, il a annoncé que la tournée se poursuivrait. Mais dans sa déclaration de mardi, Bieber a partagé que le stress physique et mental lié à la performance s’avérait toujours trop important.

Bieber a publié cette déclaration dans une histoire Instagram mardi, partageant qu’il annule le reste de sa tournée en raison de problèmes de santé persistants. (Justin Bieber/Instagram)

“Après m’être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée”, a-t-il écrit. “J’ai donné six spectacles en direct, mais cela m’a beaucoup coûté… Après être descendu de scène, l’épuisement m’a dépassé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment.”

Bieber a déclaré qu’il prévoyait de se reposer et de récupérer, et a souligné qu’il “va aller bien”.

Le reste de la tournée mondiale de la justice devait se poursuivre jusqu’en mars 2023, avec des arrêts dans 10 pays.

