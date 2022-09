Justin Bieber annule Justice World Tour : “Je dois faire de ma santé la priorité”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Justin Bieber a annulé son Justice World Tour pour se concentrer sur sa santé.

Bieber, 28 ans, a publié l’annonce pour ses fans via Instagram.

“Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay Hunt, où mon visage était partiellement paralysé”, a-t-il écrit. “En raison de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine de la tournée Justice.”

“Après m’être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée. J’ai donné six concerts, mais cela m’a beaucoup coûté. Le week-end dernier, j’ai joué au Rock in Rio et moi avons donné tout ce que j’avais aux Brésiliens.”

JUSTIN BIEBER POUR REPRENDRE JUSTICE TOUR APRÈS UNE PARALYSIE FACIALE DUE AU DIAGNOSTIC DU SYNDROME DE RAMSAY HUNT

L’interprète de “Never Say Never” a révélé qu’il avait décidé de “faire une pause” pour se reposer car sa santé doit être sa priorité.

“Après être descendu de la scène, l’épuisement m’a dépassé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment. Je vais donc faire une pause dans la tournée pour le moment. Ça va aller, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux.”

“J’ai été si fier de présenter cette émission et notre message de justice au monde”, a-t-il conclu. “Merci pour vos prières et votre soutien tout au long de tout cela ! Je vous aime tous passionnément !”

Bieber a repris le Justice World Tour le 31 juillet après avoir annulé sa partie nord-américaine de la tournée pour se reposer et se remettre de son diagnostic.

Bieber a révélé son syndrome de Ramsay Hunt le 10 juin via Instagram après avoir annulé plusieurs concerts. L’interprète de “Peaches” a mis en ligne une vidéo montrant qu’un côté de son visage était paralysé.

Le syndrome “survient lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial près de l’une de vos oreilles”, selon la clinique Mayo. Le virus peut provoquer une paralysie faciale et une perte auditive.

“Je vais aller mieux, et je suis faire tous ces exercices du visage pour que mon visage redevienne normal”, avait-il déclaré à l’époque. “Cela redeviendra normal, il est juste temps. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra. Ça va être correct.”

L’épouse de Bieber, Hailey, a ensuite fait le point sur la santé de Justin tout en faisant la promotion de sa ligne de soins de la peau, Rhode, sur “Good Morning America”.

“Il va très bien”, a-t-elle déclaré.

“Il s’améliore chaque jour. Il se sent beaucoup mieux, et évidemment c’était juste une situation très effrayante et aléatoire, mais il ira tout à fait bien. Je suis juste reconnaissant qu’il aille bien.”