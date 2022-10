Justin Bieber annonce le report des concerts du reste de la tournée mondiale en raison de sa santé – National

Police plus grande

Justin Bieber met fin aux émissions restantes de sa tournée mondiale Justice en raison de son état de santé.

Une déclaration sur le compte Instagram officiel de la tournée indique que toutes les dates restantes de la tournée, jusqu’au 25 mars 2023 inclus, sont reportées à l’année prochaine.

La superstar de la pop canadienne avait initialement mis à l’écart l’étape nord-américaine de sa tournée, y compris deux dates à Toronto, en juin pour faire face aux retombées de son diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, qui a temporairement paralysé la moitié de son visage.

Le chanteur de Stratford, en Ontario, est revenu le mois suivant avec un concert en Italie, mais a déclaré plus tard que jouer un total de six dates qui ont abouti à la performance de Rock in Rio au Brésil au cours du week-end « lui a vraiment coûté cher ».

Il a annoncé le mois dernier que 12 autres spectacles étaient annulés en raison de sa santé.

La dernière déclaration indique que les détenteurs de billets doivent attendre d’autres informations sur les dates, les lieux et les villes.