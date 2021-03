Le jeudi 25 mars, lui et sa femme Hailey Bieber est allé au restaurant et salon The Nice Guy à West Hollywood, en Californie. Plus tard, en sortant du club et en entrant dans un bus privé, des paparazzi ont envahi le couple, prenant rapidement des photos – à la grande consternation de Justin. Après leur entrée et la fermeture des portes, le chanteur de 27 ans s’est retourné, a ouvert les portes et a confronté les photographes.

