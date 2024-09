Justin Bieber a promis de « protéger » Billie Eilish de l’industrie musicale

« Je ne veux pas qu’elle subisse ce que j’ai vécu. Je ne souhaite ça à personne. » Recevez les dernières nouvelles de Mark Daniell directement dans votre boîte de réception S’inscrire Photo de YouTube

Contenu de l’article Une vidéo de Justin Bieber promettant de « protéger » Billie Eilish de l’industrie musicale a refait surface après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs la semaine dernière à New York.

Contenu de l’article Dans l’interview, qui a été enregistrée en 2020 lorsque Bieber parlait avec Zane Lowe d’Apple Music pour promouvoir son Changements album, la pop star née à London, en Ontario, a parlé en larmes de son expérience en tant que une sensation du jour au lendemain alors qu’il n’était qu’un adolescent. « C’était dur pour moi d’être si jeune et d’être dans l’industrie et de ne pas savoir vers qui me tourner, et tout le monde me disait qu’ils m’aimaient, et (puis) ​​me tournait le dos en une seconde », a déclaré Bieber. « Je veux juste la protéger », a-t-il déclaré en parlant d’Eilish, qui avait 18 ans à l’époque. « Je ne veux pas qu’elle subisse ce que j’ai vécu. Je ne souhaite ça à personne. » S’ouvrant sur ses difficultés publiques, qui comprenaient des accusations de conduite en état d’ivresse, de résistance à l’arrestation et de conduite sans permis valide après que la police a vu le double vainqueur des Grammy courir dans les rues de Miami Beach en 2014, Bieber a déclaré à Lowe qu’il avait été « vivre dans cette honte » avec « tout ce genre de choses avec mon passé ».

Contenu de l’article Il a dit que certaines parties de sa jeunesse étaient « Mauvais… il faisait sombre. » « Pensez à mon jeune âge et à ma grande facilité d’impression, et tout le monde me dit à quel point je suis génial à tout moment », a-t-il déclaré. « Je veux simplement que les gens comprennent la psychologie qui explique pourquoi je pourrais potentiellement avoir des problèmes dans ma vie. »

Contenu de l’article

Contenu de l’article Comme Eilish a fait son chemin Dans l’industrie, Bieber a promis d’être là pour la soutenir. « Si jamais elle a besoin de moi, je serai là pour elle. Je suis à un coup de fil », a-t-il déclaré. Le désormais père d’un enfant n’a pas donné plus de détails sur ses difficultés en tant que jeune star de la musique, mais après l’arrestation de Combs la semaine dernière pour trafic sexuel et racket, certaines personnes sur les réseaux sociaux parlent du comportement problématique dont Bieber a pu être entouré à ses débuts. Dans un extrait refait surface d’un épisode de 2014 de L’Incroyable Famille KardashianKhloe Kardashian a raconté comment elle s’était rendue à l’une des soirées de Combs où « la moitié des personnes présentes étaient complètement nues » et où elle avait croisé Bieber. Un autre moment viral des American Music Awards en 2012 a également commencé à faire le tour du monde dans lequel Bieber, alors 18 ans, a été embrassé de manière inappropriée par Jenny McCarthy.

Contenu de l’article « Waouh. Je me sens violé en ce moment », a déclaré Bieber, essayant de rire de l’échange sur scène. « Waouh. » Après, McCarthy, qui avait 40 ans à l’époque, a tenté de minimiser son comportement. « C’était un peu effrayant pour les couguars », a-t-elle déclaré. Divertissement ce soir à l’époque. « Mais j’ai profité de la fenêtre de temps, en me disant que je ne pourrais plus jamais le faire, et je l’ai en quelque sorte agressé. » Retour sur le clip de Jenny Mccarthy touchant et embrassant de manière inappropriée Justin Bieber lors des AMA Awards 2012. Était-elle impliquée dans les fêtes Diddy ?. pic.twitter.com/4lgUXbuN1M — DahtSick (@dahtsick) 23 septembre 2024

Contenu de l’article D’autres vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux, notamment une rencontre gênante en 2011 avec James Corden aux BRIT Awards au cours de laquelle l’ancien animateur de fin de soirée a demandé à Bieber de se pencher vers lui. Elle a ensuite déclaré aux téléspectateurs à la maison : « Je ne me souviens pas d’avoir senti aussi bon à 16 ans. » Ailleurs, quand il est apparu sur Ellen Lors de son défilé de jour en 2015, Degeneres l’a interrogé à plusieurs reprises au sujet d’avoir été photographiée nue par des paparazzis lors de sa visite à Bora Bora. Bieber, qui a collaboré avec Combs sur l’album de l’année dernière Moments piste de son L’album d’amour : Hors réseauaurait été « jeté » par les accusations contre le magnat de la musique après que la police l’a accusé de trafic sexuel, de complot de racket et de transport en vue de se prostituer la semaine dernière.

Contenu de l’article Selon l’acte d’accusation, Combs est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles élaborées et sous l’effet de drogues, appelées « Freak Offs », que le rappeur organisait, auxquelles il participait et qu’il enregistrait souvent en vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et ses victimes recevaient souvent des perfusions intraveineuses pour récupérer, selon l’acte d’accusation. Un initié parlant à la Courrier quotidien a déclaré : « Bieber est tellement perturbé par la nouvelle concernant Diddy qu’il ne veut pas la traiter ou en discuter, alors il s’est éteint. » Au milieu des allégations contre Combs, qui a affirmé son innocence, une source distincte a déclaré PERSONNES que le musicien reste discret avec sa femme, Hailey Bieber, et leur nouveau bébé, Jack Blues.

Contenu de l’article « Il est au courant de l’arrestation de Diddy et de toutes les allégations », a déclaré la source au média. « Ce n’est pas quelque chose sur lequel il veut se concentrer, cependant. Il veut juste se concentrer sur le fait d’être un bon père et un bon mari. » Après que les propriétés de Combs aient été perquisitionnées plus tôt cette année, un clip qui a été partagé avec Bieber YouTube La page de 2009 a pris un nouveau souffle en faisant le tour des réseaux sociaux. Dans la vidéo, sous-titrée « JUSTIN BIEBER’s 48 HRS with DIDDY !! », la Pêches Le chanteur et fondateur de Bad Boy Records a parlé de leur itinéraire fou alors qu’ils prévoyaient de passer 48 heures ensemble. « Nous ne pouvons pas vraiment révéler où nous traînons et ce que nous faisons. Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans », a déclaré Combs dans la vidéo. « Pendant les 48 prochaines heures, il sera avec moi. Et nous allons devenir complètement fous. » [email protected] Recommandé par la rédaction Justin Bieber « perturbé » par les accusations cinglantes contre Diddy https://torontosun.com/entertainment/celebrity/diddy-joked-about-locking-up-women-in-old-conan-obrien-interview

