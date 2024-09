Photo : Justin Bieber a hâte de se réconcilier avec Selena Gomez : Source

Justin Bieber voudrait apparemment dire adieu à la gêne entre lui et son ancienne petite amie Selena Gomez.

Ce changement d’attitude envers la Je te perds pour m’aimer La mort de la chanteuse serait due à l’arrivée de son premier enfant, Jack Blues Bieber, qu’il partage avec sa femme Hailey Baldwin.

Selon la source au courant Vie et style« Justin s’est complètement adouci » depuis l’arrivée de son petit garçon.

La source a également affirmé : « Il n’a que la paix et l’amour pour tout le monde et il a une liste de personnes avec lesquelles il veut faire la paix. »

« Pour l’instant, la priorité est de prendre soin du bébé Jack, mais il a également eu le temps de réfléchir à son passé et a décidé qu’il voulait vraiment repartir à zéro », ont-ils ajouté.

En plus de cela, la source a confirmé que le Bébé Le crooner « regrette beaucoup de choses qu’il a faites et dites dans le passé, mais avec le recul, il dit que c’était par immaturité et qu’il veut réparer les choses. »

« Benny et Selena sont en tête de liste, et il a décidé d’essayer à nouveau de se réconcilier avec eux », a également expliqué la source avant d’entamer un nouveau sujet.