Alors que Justin a dit qu’il y avait «cette super excitation», il s’est également demandé à quoi pouvait ressembler cette expérience du point de vue des parents adoptifs.

«Je pouvais ressentir un peu comme: ‘Que faisons-nous?’ de ses parents, vous savez, alors que nous partons », a-t-il expliqué. « J’ai aussi, genre, une famille vraiment amusante. Vous savez, mes frères sont vraiment, vraiment excitants; mes sœurs sont adorables et amusantes. Donc, c’était un peu comme cette grande expérience amusante. Et quand nous sommes partis, je suis gentil Je me suis dit: « Cela doit aussi être difficile pour ses parents. » ‘Qu’est-ce que Justin veut de notre fils?’ «

Donc, après la réunion, Justin a appelé la mère de Tyler. « J’ai dit: ‘Hé, regardez, c’était la plus belle expérience de tous les temps. Je l’aime plus que tout. Je veux que vous sachiez que je suis là pour être ce dont il a besoin, mais je ne vais pas entrer dans le monde de vos gars. ,' » il a dit. « J’étais comme, ‘S’il veut une relation avec moi, je suis tout à fait à propos de ça. Mais je ne vais pas franchir les limites. J’ai besoin que ce soit aux conditions de vos gars. Par exemple, vous les gars tendre la main à moi.’ Et elle a adoré ça. «