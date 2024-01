Justice retardée : le cheminement de 6 ans vers des accusations dans le scandale d’agression sexuelle de Hockey Canada

Peu après le lever du soleil par un ciel clair matin de juin, l’establishment de Hockey Canada — y compris les membres de l’équipe du monde junior médaillée d’or cette année-là — s’est réuni au London Hunt Club pour jouer au golf.

Les joueurs portaient des polos rouges assortis avec des cols noirs et frappaient des balles marquées du logo de Hockey Canada lors de la ronde matinale au country club privé de la plus grande ville du sud-ouest de l’Ontario.

Pendant qu’ils jouaient, les officiels de Hockey Canada ont été informés qu’une jeune femme avait affirmé avoir été agressée sexuellement par plusieurs membres de l’équipe mondiale junior quelques heures plus tôt.

Plus tard dans la journée, bien après la fin du tournoi de golf et le départ des joueurs de la ville, vers 18 heures, Hockey Canada a contacté la police de London.

C’était il y a six ans.

Cette semaine, selon un reportage du Globe and Mail, cinq membres de l’équipe canadienne du mondial junior 2018 ont été invités à se rendre à la police pour être accusés d’agression sexuelle. Entre l’agression présumée et les accusations imminentes, presque personne en position d’autorité ou de connaissances n’a fait la bonne chose.

Les heures qu’il a fallu à Hockey Canada pour parler à la police ce jour-là de juin 2018 n’étaient que le premier retard en six ans d’obscurcissements, de transactions en coulisses et d’obstacles destinés à éviter la transparence et à protéger les organisations et les accusés de tout examen minutieux.

Plutôt que d’opérer au grand jour, Hockey Canada a choisi de se cacher sous le couvert du secret.

Dans la fraternité très unie du hockey, il est juste de se demander à quel point les allégations contre les joueurs du Mondial junior étaient un secret de polichinelle. Quels joueurs le savaient ? Quels agents ? Quels dirigeants d’équipe ?

Qu’est-ce qui aurait pu être révélé, mais ne l’a pas été – et pourquoi ?

La police de Londres a mis fin discrètement à son enquête en février 2019, lorsque le détective principal a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations.

Ce résultat était conforme aux conclusions d’une Enquête du Globe and Mail de 2017 par la journaliste Robyn Doolittle, qui a révélé qu’une plainte pour agression sexuelle sur cinq au Canada a été rejetée comme étant sans fondement. Dans LondresPlus précisément, 30 pour cent de ces réclamations ont été jugées « non fondées » par la police de la ville.

Les allégations sur ce qui s’est produit après le gala de la Fondation Hockey Canada en juin 2018 sont restées cachées, enfouies au milieu d’une longue histoire de plaintes pour violences sexuelles au sein de la communauté du hockey junior, qui ont été ignorées, rejetées ou attaquées pendant des décennies.

L’incident serait resté une autre crise évitée pour les gardiens du hockey si le plaignant n’avait pas intenté une poursuite ultérieure contre Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey et huit joueurs en avril 2022.

Hockey Canada a réglé la poursuite à l’amiable au nom de toutes les parties, tentant de garder les allégations secrètes.

Et ils resteraient ainsi – au-delà de la fraternité, du moins – si le journaliste de TSN, Rick Westhead, n’avait pas eu connaissance du procès et du règlement un mois plus tard. Son histoire a ouvert une série d’enquêtes sur ce qui s’est réellement passé cette nuit-là à Londres.

Au cours des presque deux années qui ont suivi, une culture de silence et de secret au sein de Hockey Canada a été mise à la lumière de l’examen public.

Grant Robertson du Globe and Mail a révélé que l’organisation disposait d’un fonds secret de plusieurs millions de dollars pour régler les cas d’agression sexuelle, en gardant ces cas secrets. Une partie de cet argent a été financée par les frais d’inscription payés par les parents d’enfants jouant au hockey mineur partout au pays.

Au milieu de l’indignation du public, les dirigeants de Hockey Canada ont été convoqués à plusieurs audiences parlementaires à Ottawa et interrogés par des députés sur la façon dont les allégations avaient été traitées, le règlement et le manque de transparence de l’organisation.

Au cours de ces audiences, il a été révélé que Sport Canada, qui supervise toutes les instances sportives au Canada, avait été informé des allégations d’agression sexuelle en juin 2018, mais n’avait rien fait.

Aucune enquête, aucun examen, aucune question.

Rien.

Après les audiences publiques, le gouvernement fédéral a gelé le financement de Hockey Canada et plusieurs sponsors de premier plan ont mis fin à leurs partenariats. Le PDG de Hockey Canada, Scott Smith, a démissionné après avoir d’abord résisté aux appels des députés lui demandant de se retirer. L’ensemble du conseil d’administration de Hockey Canada a également démissionné.

Alors que la surveillance de la façon dont Hockey Canada avait traité les allégations d’agression sexuelle s’est accrue, le service de police de London a rouvert son enquête en juillet 2022.

Les détails de ce qui s’est passé cette nuit-là à Londres sont devenus publics alors que l’attention des médias se concentrait. Pour les journalistes, il n’a pas été difficile de trouver des témoignages de première main de membres de l’équipe mondiale junior faisant boire de l’alcool à des jeunes femmes dans un bar et tentant de les amener retour à l’hôtel Delta Armouries. Les photos et vidéos de la soirée étaient faciles à trouver. Grâce à ces images, vidéos et sources ayant interagi avec les joueurs cette nuit-là, il a été possible de reconstituer une chronologie indiquant qui était où et quand. Les avocats représentant certains joueurs ont contacté les médias avec deux vidéos prises depuis une chambre de l’hôtel Delta Armouries, qui montreraient la victime présumée déclarant qu’elle consentait à ce qui s’était passé. Des SMS ont également été révélés dans lesquels un joueur demande à la femme si elle s’est rendue à la police.

Les noms des membres de cette équipe mondiale junior apparaissaient occasionnellement sur Twitter, alors que les spéculations publiques se multipliaient et que notre soif insatiable de détails restait insatisfaite. La plaignante anonyme, qui a plaidé pour le respect de sa vie privée, a également été jugée en public – alors que des inconnus remettaient en question ses motivations et la véracité de ses affirmations.

Quelques mois après la réouverture de l’enquête policière sous les projecteurs du public, les enquêteurs pensaient avoir des motifs de porter plainte dans cette affaire qui avait initialement été classée sans suite.

En décembre 2022, la police de Londres a déposé une requête au tribunal demandant davantage de pouvoirs d’enquête, indiquant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que cinq joueurs de hockey avaient commis une agression sexuelle. La demande contenait des détails sur cette nuit à Londres, obtenus grâce à des entretiens avec le plaignant et avec les joueurs qui se trouvaient dans la chambre d’hôtel à ce moment-là. Le document de 94 pages, obtenu pour la première fois par le Globe and Mail, a également révélé qu’un membre de Hockey Canada avait avisé un joueur que la police avait été contactée après l’incident présumé. Le joueur a ensuite recherché la femme sur Instagram, lui a demandé si elle avait appelé la police et a fait pression sur elle pour que la plainte soit abandonnée.

Pendant un an, les accusations potentielles ont pesé sur les membres de l’équipe canadienne du Mondial junior 2018, dont la plupart jouent désormais dans la LNH. Les membres de l’équipe ont tous été interdits de représenter le Canada lors d’événements internationaux de hockey, en attendant les résultats d’une enquête interne de Hockey Canada. Depuis, cette histoire a disparu des gros titres – revenant de temps en temps, dans de petites mises à jour avec peu de développements.

Le rythme laborieux de la réouverture de l’affaire est compréhensible. Il s’agit d’une enquête criminelle active avec des conséquences potentiellement graves et la justice est en jeu. Notre désir d’obtenir plus d’informations n’est pas pris en compte dans le processus juridique.

Mais le scepticisme quant à ce qui serait révélé et à ce qui resterait caché est valable. Tout comme les questions de savoir qui est protégé.

La justice est-elle la préoccupation majeure ?

C’est une bonne question. Dès le début, d’horribles allégations ont été traitées comme une nuisance, balayées puis payées. Plutôt que de rechercher la vérité sur ce qui s’est passé, l’impulsion, dès le moment où les allégations ont fait surface, a été d’atténuer les dommages causés à l’establishment du hockey.

Lorsque Hockey Canada a engagé pour la première fois un cabinet d’avocats pour enquêter sur les allégations, les joueurs n’étaient pas obligés de participer et plusieurs ont refusé d’être interviewés. L’enquête a été close, le cabinet d’avocats n’ayant pas pu déterminer l’identité des accusés.

Lorsque cette enquête a été rouverte en juillet 2022, au milieu du tollé général, Hockey Canada a exigé que tous les joueurs participent ou se voient interdire de participer à de futurs programmes ou compétitions internationales pour le Canada.

Pourquoi n’était-ce pas l’exigence initiale ?

Les résultats de l’enquête du cabinet d’avocats ont été remis à un comité tiers en novembre 2022. Il a fallu une année entière pour que le comité fasse des recommandations sur d’éventuelles sanctions contre les joueurs qui, selon lui, avaient violé le code de conduite de Hockey Canada.

Ces conclusions restent encore cachées, invoquant une procédure d’appel opaque. Quand Hockey Canada prévoit-elle rendre publique sa conclusion?

La LNH a également lancé sa propre enquête sur ce qui s’est passé et sur la question de savoir si l’un de ses joueurs ferait l’objet de mesures disciplinaires, affirmant que ses conclusions seraient rendues publiques. Cette enquête était « plus proche de la fin que du début », a déclaré le commissaire Gary Bettman en octobre 2022. Tout au long de l’enquête de la LNH, tous les joueurs impliqués ont pu toucher leur salaire tout en continuant à jouer dans la meilleure ligue du monde.

Les détails de cette enquête n’ont pas été révélés. Si l’enquête a révélé une mauvaise conduite, combien de temps la ligue a-t-elle conservé cette information avant d’agir ?

Désormais, cinq joueurs de cette équipe junior se rendraient à Londres, où la police a prévu une conférence de presse le 5 février pour discuter des détails de cette affaire très médiatisée. De longues procédures judiciaires les attendent.

Ni Hockey Canada, ni la LNH, ni l’Association des joueurs de la LNH n’ont commenté la nouvelle des accusations en cours.

Nous voilà donc à ce qui n’est en réalité qu’un début – six ans après une matinée ensoleillée de juin, attendant des réponses à des questions dont beaucoup trop de gens espéraient qu’elles n’arriveraient jamais à ce point.

(Photo par Andy Devlin/Getty Images)