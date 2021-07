Justice pour Bruno : Disha Patani, Alia Bhatt, Sophie Choudry réagissent au chien battu à mort | Nouvelles des gens

New Delhi: À la suite du récent et déchirant incident de cruauté envers les animaux au Kerala, plusieurs célébrités telles que Alia Bhatt, Malaika Arora, Disha Patani, Sophie Chowdry et Jacqueline Fernandez se sont rendues sur leurs comptes de médias sociaux pour demander justice pour le Labrador nommé Bruno, qui a été battu à mort.

Alia est allée sur son Instagram et a écrit: « Dégoûtant !!! Ils ne peuvent pas s’en tirer !!! Jusqu’à ce qu’ils soient punis, les gens avec cet état d’esprit tordu ne vont pas changer !!! ».

Alors que l’actrice de Bollywood Jacqueline a écrit « Justice pour Bruno » avec un emoji en colère, Disha Patani a exigé que les coupables soient tenus responsables.

L’actrice Sophie Choudry s’est rendue sur son Twitter le 2 juillet et a tweeté au ministre en chef du Kerala, elle a écrit: « Respecté @CMOKerala, un autre exemple d’extrême cruauté envers les animaux dans votre état. Souvenons-nous ; « La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la façon dont ses animaux sont traités. En espérant que vous montrez la voie et appliquez des lois et des sanctions strictes. »

Respecté @CMOKerala , un autre exemple de cruauté extrême envers les animaux dans votre état. Rappelons-nous ; « La grandeur d’une nation et son progrès moral peuvent être jugés par la façon dont ses animaux sont traités. » En espérant que vous montrez la voie et appliquez des lois et des sanctions strictes #JusticePourBruno — Sophie C (@Sophie_Choudry) 2 juillet 2021

Pour les inconnus, Bruno, un labrador a été ligoté et battu à mort par quelques individus sur la plage d’Adimalathura située à la périphérie de Thiruvananthapuram. Cet incident choquant a suscité une indignation massive lorsque le problème est apparu en public. Le chien était un chien de compagnie et ses propriétaires étaient dévastés par la cruauté qui lui était imposée. Dans une interview avec Times of India, la sœur du propriétaire de Bruno, Sony P, a révélé qu’il était avec la famille depuis 8 ans.

Elle a dit : « Il était avec nous depuis huit ans. Nos enfants jouaient avec lui et il mangeait dans toutes nos maisons. Il faisait partie de la famille pour nous. C’est récemment qu’il a commencé à aller à la plage. retour avant midi. »

En réponse à cet incident, vendredi 1er juillet, la Haute Cour du Kerala a déclaré que l’État doit prendre des mesures positives pour alléger la misère des animaux soumis à la cruauté, selon un rapport de la PTI. « Les cas de cruauté envers les animaux rapportés dans les médias au cours des deux dernières années ont été effroyablement fréquents et nous pensons que l’État doit désormais recourir à la discrimination positive pour soulager leur misère », a déclaré le banc.

(Avec entrées PTI)