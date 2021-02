«  Justice League  »: Découvrez le Joker bizarre de Jared Leto dans la bande-annonce de la nouvelle coupe HBO Max de Zack Snyder

Zack Snyder a-t-il enfin rendu justice à la «Justice League» tant décriée?

La première bande-annonce complète du réalisateur pour sa supercoupe de quatre heures du film DC Comics est arrivée dimanche, révélant une prise plus sombre et plus granuleuse que le film original de 2017 qui a rapporté 229 millions de dollars relativement décevants au box-office national.

Ben Affleck (comme Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman) et Jason Momoa (Aquaman) sont tous de retour dans la nouvelle version, qui sortira en salles et HBO Max le 18 mars. Mais le grand tirage au sort pour les superfans est l’aperçu de la bande-annonce sur le Joker de Jared Leto, qui apparaît dans une nouvelle séquence de rêve tournée spécifiquement pour le film élargi.

Jared Leto:L’acteur révèle que son Oscar « a disparu comme par magie » il y a trois ans

«Nous vivons dans une société où l’honneur est un lointain souvenir», déclare Joker, découpé sur une ligne d’horizon ensoleillée. « N’est-ce pas vrai, Batman? »

Le Joker se retourne, révélant un look sans tatouage et maquillage taché qui rappelle la version oscarisée de Heath Ledger sur le rôle.

La bande-annonce présente également un gros problème avec le méchant Darkseid (Ray Porter), qui figure en bonne place dans la nouvelle version.

Lorsque la fille de Snyder est décédée, il a quitté «Justice League» six mois avant la sortie du film de super-héros, et le réalisateur de «Avengers: l’ère d’Ultron», Joss Whedon, a été amené pour terminer le film. Les fans ont fait campagne pour la coupe d’un réalisateur de Snyder après que le film ait rencontré des critiques. (Seulement 40% d’entre eux l’ont aimé sur le site d’examen Rotten Tomatoes.)

En juillet dernier, Ray Fisher, qui joue Cyborg, a tweeté que le comportement de Whedon lors des reprises du film était «grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable».

WarnerMedia a enquêté et indiqué que des mesures correctives avaient été prises, mais n’a donné aucun détail.

Qu’est-ce que cela signifie pour les théâtres? Dans un mouvement « sismique », Warner Bros. publie tous les films 2021 sur HBO Max