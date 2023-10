Justice La divulgation financière offre des informations intéressantes | Actualités, Sports, Emplois

Eh bien, lorsque le gouverneur Jim Justice a déclaré il y a plusieurs mois qu’il n’avait pas l’intention d’autofinancer sa campagne pour le Sénat américain, nous pouvons désormais dire qu’il ne mentait pas.

C’est parce qu’il n’a vraiment pas d’argent pour s’autofinancer. Ou s’il le fait, il fait du bon travail en gardant caché son véritable revenu.

Le rapport de divulgation financière du Sénat, retardé et très attendu, a été rendu public la semaine dernière et contenait un certain nombre de curiosités.

Selon le rapport, la juge et la Première dame Cathy Justice ont déclaré plus de 253 000 $ de salaires, dont 250 000 $ de son salaire de gouverneur, 3 500 $ de son salaire d’entraîneur de basket-ball au lycée du comté de Greenbrier et moins de 1 000 $ de son salaire de l’hôtel Greenbrier. Corp.

Certains m’ont demandé comment le ministère de la Justice peut déclarer 250 000 $ comme salaire de gouverneur alors que la loi fixe son salaire à 150 000 $. On ne sait pas exactement la période précise couverte par le rapport de divulgation financière, mais selon le bureau du commissaire aux comptes, Justice reçoit son salaire toutes les deux semaines. Si le rapport de divulgation divise l’exercice financier, il est alors possible de déclarer un nombre plus élevé.

En outre, il pourrait inclure les avantages du bureau, tels que le personnel de sécurité et le personnel du manoir. Bien sûr, il ne vit pas dans le manoir, mais il y a toujours du personnel dans le manoir, dont un chef à plein temps. La justice utilise toujours les demeures pour les réunions et les repas. Mais bien sûr, sans détailler ce chiffre de 250 000 $, nous ne le savons tout simplement pas.

Le gouverneur Justice et la Première dame Justice ont répertorié 147 actifs, notamment des actions publiques et non publiques, des dépôts bancaires, des comptes débiteurs d’entreprises, des biens immobiliers et des fiducies aveugles. La valeur estimée des actifs se situait entre 37,5 millions de dollars et plus de 1,9 milliard de dollars. C’est une sacrée gamme. Pourtant, le ministère de la Justice n’a déclaré qu’entre 25 000 et 73 000 dollars de revenus provenant des dividendes et des intérêts de 10 de ces actifs.

Les juges ont déclaré entre 37,5 et 108,1 millions de dollars de passif entre les lignes de crédit, les billets à ordre et les jugements. Il convient de noter que quatre des 12 passifs comprennent des lignes de crédit de quatre entreprises appartenant à Justice : Greenbrier Resort, Tams Management, Bellwood Corp. et Black River Farms.

Ces marges de crédit ne portent aucun intérêt et sont payables sur demande. Dans le cas du Greenbrier, la marge de crédit se situe entre 5 et 25 millions de dollars. En bref, la Justice peut demander de l’argent au Greenbrier à tout moment. D’une certaine manière, cela a du sens. C’est son affaire. Mais en le comparant à une marge de crédit plutôt qu’à un revenu, cela brouille les cartes. Par exemple, la Greenbrier Hotel Corp. est répertoriée comme un actif, mais il a déclaré un revenu nul ou inférieur à 201 $ provenant de la Greenbrier Hotel Corp.

Deux autres prêts accordés à Justice proviennent de l’ancien conseiller principal rémunéré Bray Cary. Ceux-ci comprennent entre 2 et 10 millions de dollars en deux billets à ordre dus à Cary, qui a fait fortune en vendant une société à ESPN dans les années 1990 et en tant que dirigeant de NASCAR à la fin des années 90. Cary a ensuite cofondé West Virginia Media Holdings, propriétaire de plusieurs chaînes de télévision en Virginie occidentale et de la publication commerciale The State Journal. Cary a vendu l’entreprise en 2015.

Divulgation complète : j’ai travaillé pour Cary pendant un an en tant que producteur de nouvelles télévisées à l’échelle de l’État pour West Virginia Tonight Live et The State Journal’s Decision Makers, l’émission hebdomadaire d’affaires publiques de Cary. J’ai également produit les commentaires de Cary qui sont apparus sur les stations WVMH.

Les deux billets à ordre, avec des taux d’intérêt de 10 %, sont directement dus à Cary et à la Fondation Cary. Cary a quitté le bureau du gouverneur en mars 2021. Les notes ont été publiées le 31 août 2021. Le juge a nommé Cary au conseil des gouverneurs de l’Université de Virginie occidentale en juillet 2021.

Quelque chose d’autre s’est produit en juillet 2021. WV MetroNews a écrit que Jill Justice, la fille du gouverneur Justice, qui gère les entreprises hôtelières de Justice telles que le Greenbrier Resort, avait un privilège fiscal de 8 millions de dollars placé sur elle par l’IRS en mars 2021.

Coïncidence? Bien sûr. Honnêtement, nous ne saurons probablement jamais exactement quelle est la nature exacte de ces prêts. Tout ce que je sais, c’est que si je connaissais les antécédents de Justice en matière de remboursement de prêts et qu’il venait me voir pour demander un prêt, il n’y a aucune chance que j’accepte un jour de lui accorder un prêt.

ööö

Je parcourais les formulaires IRS 990 que la Cary Foundation est tenue de déposer en tant que 501(c)(3). Ces formulaires ne remontent qu’à 2019 sur le site Web de l’IRS, il reste donc à voir à quoi ressemblerait un rapport 2021. Mais j’ai été amusé de voir qu’en 2019, la Fondation Cary a fait un don de 4 000 $ à l’équipe féminine de basket-ball de la Greenbrier East High School, que Justice entraîne.

ööö

Le lendemain de la publication du rapport de divulgation financière de Justice, le Comité sénatorial national républicain a organisé une collecte de fonds pour la justice à Washington, DC. Le Comité de campagne sénatoriale démocrate a campé devant l’événement pour distribuer des documents aux participants.

Nous verrons à quel point la justice a réussi à collecter des fonds lorsque le rapport trimestriel d’octobre de la Commission électorale fédérale sera attendu d’ici le 15 octobre.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception