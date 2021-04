Chauvin pourrait faire face à des décennies de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable pour s’être agenouillé au cou de Floyd pendant plus de neuf minutes lors de son arrestation à Minneapolis en mai dernier.

Le nouveau président américain Joe Biden et son adjoint, Kamala Harris, figuraient parmi les personnalités de premier plan à applaudir publiquement le verdict, rejoints par l’ancien champion de boxe poids lourd Tyson sur les réseaux sociaux.

Tyson a approuvé la décision auprès de ses abonnés Twitter de plus de 5,6 millions, recevant plus de 10000 mentions J’aime, citations et retweets dans les trois heures suivant sa réaction.

Coupable. Justice a servi. – Mike Tyson (@MikeTyson) 20 avril 2021

La légende de la NBA LeBron James a également soutenu le verdict de manière concise, en tweetant simplement le mot « responsabilité » en majuscule.

Malgré quelques réponses cyniques, la grande majorité des lecteurs ont répondu par des messages de soutien aux deux athlètes sur les réseaux sociaux.

La mort de Floyd a servi de catalyseur aux gestes contre la brutalité policière et le racisme de la part d’un large éventail d’organisations sportives et d’individus.

RESPONSABILITÉ – LeBron James (@KingJames) 20 avril 2021

Les plus notables d’entre eux ont sans doute été dans la NFL, la NBA et les matchs de football du monde entier, dans lesquels les athlètes ont massivement choisi de prendre un genou avant les matchs en soutien à la campagne Black Lives Matter.

Biden a déclaré que son administration serait encouragée à « faire beaucoup plus » à la suite du développement.

« Cela va être une première tentative pour lutter contre un véritable racisme systémique », a réclamé le démocrate. « Le racisme systémique est une tache sur l’âme de la nation tout entière. »