« Justice a été rendue » : les Cubains votent pour approuver le mariage homosexuel

Les Cubains ont approuvé à une écrasante majorité le mariage homosexuel et l’adoption lors d’un référendum soutenu par le gouvernement qui a également renforcé les droits des femmes, a annoncé lundi la commission électorale nationale.

Plus de 3,9 millions d’électeurs ont voté pour ratifier le code (66,9%), tandis que 1,95 million se sont opposés à la ratification (33%), Alina Balseiro Gutierrez, présidente de la commission, a déclaré lundi à la télévision publique.

« Justice a été rendue », a écrit le président cubain Miguel Diaz-Canel dans un tweet.

“Il s’acquitte d’une dette envers plusieurs générations d’hommes et de femmes cubains, dont les projets familiaux attendent cette loi depuis des années”, a-t-il déclaré.

Projet spécial | Tué pour être queer

Le “code de la famille” de 100 pages légalise le mariage homosexuel et les unions civiles, permet aux couples homosexuels d’adopter des enfants et promeut le partage égal des droits et responsabilités domestiques entre les hommes et les femmes.

Les résultats préliminaires de la commission électorale ont montré que 74% des 8,4 millions de Cubains éligibles au vote ont participé au référendum de dimanche.