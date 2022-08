Juste une vidéo d’un chat acrobatique donnant un coup de pied à un berger allemand agressif

Chaque fois que nous nous sentons déprimés, nous regardons souvent des vidéos d’animaux pour éclairer votre humeur. En passant du temps libre sur les réseaux sociaux, nous tombons souvent sur des vidéos hilarantes d’animaux avec leurs antiquités qui nous laissent en haleine. De même, les vidéos montrant des chats affrontant leurs rivaux de la manière la plus sauvage deviennent aujourd’hui les préférées d’Internet. Depuis peu, une vieille vidéo fait le tour d’Internet. Le clip viral montre une rencontre épique entre un chat errant et un berger allemand de compagnie, mais à la fin, cela prend une tournure inattendue.

Dans la vidéo, les deux animaux semblent prêts à s’attaquer. Le chien est attaché et on peut le voir contrôlé par son propriétaire, qui a du mal à le tenir, alors qu’il aboie sur le chat. Les aboiements provoquent le chat et cela ne prend pas de temps pour montrer ses capacités aérobiques. Le chat donne ce qui ressemble à un coup de pied volant au visage du chien.

Regardez le clip ici :

Les chats, quand on leur montre de l’affection, peuvent être les animaux de compagnie les plus doux, mais le moment venu, ils montrent aussi leurs côtés diaboliques, donnant du fil à retordre à leurs propriétaires. Récemment, une autre vidéo de chat a fait le buzz sur Twitter. La vidéo montrait un homme allongé sur un canapé, en train de s’endormir. Son compagnon à fourrure l’a giflé plusieurs fois pour le réveiller. L’action l’a fait se réveiller de son sommeil profond.

La haine dans les yeux du chat et sur son visage quand il a attaqué m’a fait frissonner. Si j’adopte un chat un jour, je l’imaginerai complotant ma mort à chaque fois que je dors. – Elias Aliche (@EliasAliche) 2 août 2022

Les utilisateurs du micro-blogging ont trouvé le clip hilarant alors que l’un d’eux écrivait : « La haine dans les yeux du chat et sur son visage quand il a attaqué m’a fait frissonner. Si j’adopte un chat un jour, je l’imaginerai en train de comploter ma mort à chaque fois que je dormirai.

Les chats sont imprévisibles et ces exemples le prouvent très bien.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici