Juste une pensée… à propos de prendre du temps et d’apprécier la nature – Shaw Local

Père Temps et Mère Nature sont tous deux des personnifications. L’un est le chronométreur avec un but qui rappelle aux gens d’utiliser leur temps à bon escient.

Father Time est décrit comme un vieil homme barbu portant un sablier ou une horloge, rappelant que le temps est essentiel.

Mère Nature est la mère de la terre et la gardienne des terres qui se concentre sur la protection de la nature. Elle a été montrée sur des photos levant les mains vers le ciel et est parfois représentée debout dans un essaim de papillons. Il a été écrit qu’elle peut aider à aider la terre pendant les périodes d’inondations ou de tempêtes.

Elle, avec Father Time, sont des représentations symboliques souvent mentionnées dans de nombreux cas différents.

Utiliser le temps à bon escient peut être important pour la production. Se détendre et profiter de la beauté qui entoure la terre peut rajeunir l’esprit et donner du piquant à la vie.

Vous êtes-vous déjà assis sous un arbre ?

Respirer profondément, se détendre et simplement être ?

Investir du temps calme pour sentir la beauté de la terre

Cela vous réconfortera – pour ce que ça vaut !

Les abeilles continueront à bourdonner et le temps passera. Les fleurs fleuriront et les oiseaux voleront haut. S’arrêter et prêter attention à toute la beauté gratuite sur terre peut créer la paix et la joie. La nature et le temps continueront. Pouvez-vous sentir la magie là-dedans?

Linda Alexandra

Wauconda