Juste une pensée… à propos d’avoir la « dent sucrée » – Shaw Local

Est-ce que tout le monde a la dent sucrée ? La dent sucrée est un grand manipulateur qui entraîne les gourmands directement dans un tas de sucre qui satisfait de nombreux palais avides de plaisir !

Il y a ceux qui n’aiment pas ou ne mangent pas de sucreries et qui ne peuvent même pas se laisser inciter à goûter un échantillon de quelque chose de sucré.

L’expression « dent sucrée » vient du mot « savoureux », qui est un vieux mot qui signifie simplement profiter de tout ce qui est sucré.

Combien de propriétaires ou d’employés de boulangerie ont la dent sucrée ? Ne serait-il pas amusant et intéressant de répondre à une enquête simplement pour obtenir un décompte ?

Crédit et merci aux boulangeries et aux concepteurs talentueux embauchés pour de nombreuses friandises délicieuses et savoureuses qui embellissent la journée de quelqu’un, ajoutent à toute célébration de fête, conçoivent une table avec des friandises succulentes ou font un joli cadeau pour quelqu’un de spécial.

Il est vrai que tout le monde n’apprécie pas les sucreries. Le sucre a le pouvoir d’inciter les papilles gustatives de nombreux consommateurs à se manifester et à se faire plaisir.

On sait que le sucre fournit parfois de l’énergie. Le sucre peut également donner un coup de pouce nécessaire lorsque l’énergie est épuisée. L’excès de sucre n’est pas du tout sain.

Contrôlez votre gourmandise. Ne le laissez pas vous contrôler !

Que vous soyez gourmand ou plutôt aigre-doux, la boulangerie et le beignet resteront probablement là pendant un certain temps.

Oh, comme c’est doux !

Linda Alexandra ([email protected])

Wauconda