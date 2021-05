«Juste une mention s’il vous plaît! Trump demande le crédit pour le plan de vaccination américain alors que les médias rapportent que 100% des House Dems ont reçu le coup, contrairement à GOP – RT USA News

Donald Trump a déchiré Joe Biden et d’autres pour avoir pris le crédit de la levée des mandats de masque Covid-19, tandis que son parti suscite l’indignation après qu’un rapport a montré que les législateurs républicains étaient à la traîne des démocrates pour se faire vacciner.

Dans une déclaration de vendredi, Trump s’est à nouveau attribué le mérite du développement et de la distribution rapides des vaccins Covid-19 que son administration a dirigés et a déchiré l’annonce de célébration cette semaine des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que les personnes entièrement vaccinées peuvent s’abstenir porter des masques à l’intérieur et à l’extérieur.

«N’est-il pas incroyable que, à cause des vaccins, que mon administration et moi avons mis au point des années en avance sur le calendrier (malgré le fait que tout le monde, y compris Fauci, a dit [it] n’arriverait jamais), que nous n’avons plus besoin de masques, et pourtant nos noms ne sont même pas mentionnés dans ce que tout le monde appelle le miracle moderne des vaccins? il a écrit.

Sans les vaccins, a poursuivi l’ancien président, le monde pourrait être confronté à une autre pandémie de grippe espagnole.

«Juste une mention s’il vous plaît! L’administration Biden n’a rien à voir avec cela », a-t-il déclaré à propos des vaccins, ajoutant que le président actuel a simplement poursuivi la stratégie de distribution de son prédécesseur, puis en a pris le crédit.

Le CDC a annoncé jeudi que les personnes entièrement vaccinées sont en sécurité de ne pas s’éloigner socialement et de s’abstenir de porter des masques à l’intérieur et à l’extérieur. Il reste cependant de nombreuses exceptions à la règle, y compris des paramètres tels que les hôpitaux et toute entreprise qui nécessite encore des masques. Des États comme New York ont ​​également hésité à retirer leurs mandats de masque sur les individus.

Comme d’habitude, la vantardise de Trump a énervé ses critiques, mais son propre parti a déclenché la même foule sur la base d’un rapport de CNN qui comparait les « 100% de taux de vaccination » des démocrates de la Chambre et du Sénat à un taux beaucoup plus bas pour les républicains.

Selon le rapport de vendredi, l’hésitation à la vaccination semble être plus élevée parmi les législateurs républicains, car tous les démocrates du Congrès prétendent avoir été vaccinés contre Covid-19.





En contactant les législateurs républicains pour connaître le taux de vaccination, 212 membres de la Chambre et 46 membres du Sénat sur 50 ont déclaré avoir été vaccinés. Sans surprise, 112 membres de la Chambre républicaine ont refusé de répondre au réseau, certains citant le fait qu’ils ne voulaient pas divulguer des informations médicales personnelles.

Au Sénat, Ron Jonson et Thomas Massie ont déclaré qu’ils ne recevaient pas le vaccin et ont cité des infections antérieures leur donnant des anticorps qui font que Trump est infecté. «Miracle des temps modernes» ne vaut pas la peine, à leurs yeux.

Les critiques libéraux ont exprimé leur indignation face au rapport de comparaison et de contraste de CNN.

«Le caucus du GOP de la Maison est plutôt anti-vaccination», un utilisateur Twitter a écrit en réponse.

SMH! Si c’est comme ça parmi les membres, comment ça se passe parmi le personnel qui partage généralement des bureaux. https://t.co/DJ8eP107zQ – Christina Henderson (@chenderson) 14 mai 2021

Les conservateurs, comme le spécialiste Ben Shapiro, ont cependant repoussé les critiques, attribuant les vaccinations à un choix personnel qui devrait avoir peu d’impact sur les personnes vaccinées.

À un moment donné, nous devons vivre avec le fait que les individus font des choix et en subissent ensuite les conséquences. – Ben Shapiro (@benshapiro) 14 mai 2021

Il a également été annoncé que le mandat de masque à l’étage de la Chambre exigeant que tous les législateurs et le personnel portent des masques restera en place jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelsoi (D-Californie), a déclaré vendredi que le mandat du masque resterait en place jusqu’à ce que tout le monde soit vacciné et le médecin du Capitole Brian Monahan a confirmé plus tard cette décision.

«Les exigences actuelles en matière de masque et les autres directives restent inchangées jusqu’à ce que tous les membres et le personnel d’étage soient complètement vaccinés,» dit-il dans un communiqué.

