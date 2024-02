Juste une autre farce : Liam Gallagher ne joue PAS à Glastonbury avec John Squire | Divertissement

Liam Gallagher a été qualifié de “liquidation” après avoir semblé confirmer qu’il jouerait à Glastonbury avec John Squire.

L’ancien leader d’Oasis et l’ex-guitariste de Stone Roses sortent leur album commun éponyme le 1er mars, et la légende de la Britpop a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait être prêt à faire vibrer Worthy Farm avec son compatriote rockeur mancunien en juin.

Un fan lui a demandé sur X/Twitter : “Est-ce qu’on se verra vous et Squire à Glastonbury cet été LG ?”

Et Liam a répondu : “Ouais.”

Le chanteur de 51 ans – qui a joué pour la dernière fois à Glastonbury en tant qu’artiste solo en 2019 – n’a pas précisé si ce serait l’événement de cette année.

Cependant, une source proche de Liam, qui adore plaisanter avec ses followers, a depuis déclaré à The Independent : «[Liam’s] NE PAS jouer à Glastonbury… ni aux BRIT d’ailleurs.”

Les fans pourront retrouver le duo lors de leur tournée en mars et avril.

Le duo prendra la route pour une série de spectacles intimistes au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en France, en Allemagne et en Amérique, dont deux soirées à Londres au O2 Forum Kentish Town le 25 mars et au Troxy le 26 mars, qui accueille seulement 3 100 personnes.

Leur groupe comprend le bassiste Barrie Cadogan – qui a travaillé avec Paul Weller, le frère de longue date de l’ennemi juré de Liam, Noel Gallagher, dont Liam s’est moqué au fil des ans – et Joey Waronker (REM et Beck) à la batterie.

Jake Bugg devrait soutenir le duo à toutes les dates sauf à Brooklyn.

Liam a déclaré : « J’ai hâte que les gens écoutent l’album. Je pense que les gens qui aiment Stone Roses et Oasis et ce genre de choses, je pense qu’ils vont [redacted] aimer. C’est spirituel, c’est crucial. LGx.”

John a ajouté : « C’était vraiment inspirant d’avoir ces concerts de Knebworth frais dans mon esprit alors que je commençais à écrire. Ensuite, il s’agissait d’éviter que tout soit trop difficile et d’essayer également de mélanger les sentiments. J’aime le fait que dans certaines parties, c’est assez mélancolique et ça peut faire remonter le moral, mais il y a d’autres parties qui sont plutôt irrévérencieuses, grossières ou grossières. Il y a un peu de tout là-dedans, je trouve que c’est un très bon mélange. J’avais le pressentiment que nous aurions l’air bien ensemble, mais je n’étais pas préparé à ce que cela se passe aussi bien.

Liam a d’abord teasé leur projet après avoir surpris les fans en faisant venir John pour sa paire de spectacles à Knebworth en juin 2022 pour interpréter le classique d’Oasis de 1995 « Champagne Supernova », comme il l’a fait lors de leurs concerts emblématiques de 1996 là-bas.

Jusqu’à présent, les fans ont entendu les singles « Just Another Rainbow » et « Mars to Liverpool ».

Le hitmaker de “Live Forever”, Liam, s’est vanté que la prochaine collection était “le meilleur disque” depuis “Revolver” des Beatles.