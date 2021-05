«  Juste une autre blague réveillée  »: le héros de Black Lives Matter, Colin Kaepernick, révèle un nouveau livre poussant pour une société sans police ni prisons

Des équipes sportives, des personnalités publiques et même des policiers du monde entier ont suivi l’acte symbolique de Kaepernick, qu’il a commencé par s’asseoir pendant l’hymne national tout en jouant pour les 49ers de San Francisco contre les Packers de Green Bay en 2016.

Maintenant mieux connu pour être un militant des droits sociaux qu’un quart-arrière, Kaepernick est officiellement à la recherche d’une équipe pour ce qui pourrait être sa première saison depuis son départ des 49ers cette année-là.

En attendant, l’icône du mouvement Black Lives Matter continue de consacrer énergiquement une grande partie de son temps aux causes politiques qui l’intéressent si passionnément.

Aujourd’hui, je suis ravi de partager que nous à @KaepernickPub sortira notre premier titre, ABOLITION POUR LE PEUPLE: LE MOUVEMENT POUR UN FUTUR SANS POLITIQUE ET PRISONS, le 10/12/21. Cette anthologie s’appuie sur des décennies d’organisation et d’écriture contre la police et les prisons … pic.twitter.com/84nUD3v4r2 – Colin Kaepernick (@ Kaepernick7) 11 mai 2021

… et présente le travail de plus de 30 contributeurs ainsi qu’un guide du lecteur, des infographies et une pochette d’Emory Douglas. Je suis fier d’avoir édité cette collection et j’espère qu’elle s’ajoutera au chœur de voix appelant à un monde sans et au-delà de la police et des prisons. #AbolitionForThePeople – Colin Kaepernick (@ Kaepernick7) 11 mai 2021

La société d’édition Kaepernick porte son nom, a-t-il révélé, est sur le point de publier son premier livre depuis sa fondation en 2019, intitulé « Abolition for the People: The Movement for a Future without Policing and Prisons ».

« Cette anthologie s’appuie sur des décennies d’organisation et d’écriture contre les services de police et les prisons et présente le travail de plus de 30 contributeurs, ainsi qu’un guide du lecteur, des infographies et des couvertures ». l’agent libre de 33 ans a expliqué publiquement à ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, en présentant la couverture du livre, qui montre un activiste noir brandissant une pancarte en train de lire « abolir la police » et « fermer les prisons ».

« Je suis fier d’avoir édité cette collection et j’espère qu’elle s’ajoutera au chœur de voix appelant à un monde sans et au-delà des services de police et des prisons. »

@ Kaepernick7 est mon héros. Je suis un Blanc de 67 ans, donc je suis sûr que je suis juste un peu réveillé parce que j’ai été témoin des assassinats de MLK, MalcolmX, Medger Evers, JFK et RFK. J’ai beaucoup vu et je n’aime pas ce que je vois. Quand il a commencé à prendre un genou, j’étais tellement fier. – Écritures civiles (@cohen_real) 12 mai 2021

Que se passe-t-il après l’abolition? Une police privée fidèle au plus offrant? Des travailleurs sociaux essayant d’arrêter les fusillades de gangs? Un sortilège magique qui rend tout le monde gentil? Vraiment, quel est le plan à long terme, car chaque fois que je demande cela, personne ne peut en fournir . – Kaiser 🌸 (@ tcmp72) 12 mai 2021

Le concept de prendre un genou n’a cessé de diviser depuis que Kaepernick l’a joué pour la première fois, de l’ancien président américain Donald Trump menaçant de boycotter les événements et appelant à l’interdiction des équipes qui ont fait le geste aux clubs de football d’élite adoptant le mouvement et s’impliquant par la suite dans des débats controversés. sur sa valeur et si elle doit être poursuivie.

« [Kaepernick] est mon héros, » dit un grand fan. « Je suis un homme blanc de 67 ans, donc je suis sûr que je suis juste un peu réveillé … J’en ai vu beaucoup et je n’aime pas ce que je vois. Quand il a commencé à prendre un genou, j’étais tellement fier. «

D’autres étaient en désaccord avec véhémence, ce qui a conduit à des arguments vigoureux sur la manière dont l’abolition des pénitents et des forces pourrait être réalisée et quelles pourraient être les étapes qui en découleraient pour la société.

Ugh … aurait dû rester à genoux et tu serais une légende. Maintenant, vous allez si loin, c’est juste une autre blague réveillée. – Joe Verrecchia🔥🇺🇸🔥😢 (@JoeDeertay) 12 mai 2021

Formidable. Un premier titre approprié. 👏👏 – Donna Hanley (@ 333donna) 11 mai 2021

« Ugh. J’aurais dû rester à genoux et tu serais une légende, » dit un critique fatigué. « Maintenant, tu prends ça si loin, c’est juste une autre blague réveillée. »

Beaucoup d’écrivains impliqués ont parlé de leur « honneur » et « ravir » à contribuer au livre, avec des extraits partagés par Kaepernick comparant l’idée d’un « humain » la police tente d’appliquer cette description à l’esclavage.

« Les forces de police en Amérique ont commencé comme des patrouilles d’esclaves », a commencé une partie de l’anthologie révélée par Kaepernick sur Twitter. « Leur fonction première a toujours été d’agir au service de la classe de propriété blanche et de sa production capitaliste. »