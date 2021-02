«Juste un vrai gâchis»: 100M du sud à la côte est en chemin d’une nouvelle tempête hivernale; 2,1 millions de pannes de courant dans 8 états

L’assaut brutal de l’hiver s’est poursuivi mercredi soir alors qu’une autre tempête de neige se frayait un chemin à travers le pays jusqu’à la fin de la semaine, frappant des régions où des millions de personnes étaient déjà sans électricité dans un froid record.

Plus de 100 millions d’Américains sont sur la trajectoire de la tempête alors qu’elle se propage du sud des plaines à la côte Est au cours des prochains jours, a déclaré le National Weather Service.

Mais le cœur de la nation recevra un certain soulagement au cours du week-end, a rapporté le service météorologique, car l’air glacial commencera à se modérer au cours des deux prochains jours.

Mais d’abord, une grande partie du Texas et du sud-est devront endurer de fortes chutes de neige et « des accumulations de glace d’une légère glaçure à quelques centièmes de pouce » jusqu’à jeudi. La neige abondante devrait se déplacer jeudi vers le nord jusqu’au sud de la Nouvelle-Angleterre.

Pendant ce temps, le Sud-Est devra également faire face à un léger risque d’orages violents, ainsi qu’à un risque de tornades jeudi matin, ont indiqué les prévisionnistes.

Plus de 30 personnes sont décédées à cause du froid intense et d’une série de tempêtes qui se sont déplacées d’un océan à l’autre depuis le week-end. Dans la région de Houston, une famille a succombé au monoxyde de carbone des gaz d’échappement des voitures dans leur garage; un autre a péri après que les flammes se soient propagées d’une cheminée.

Au moins 13 enfants ont été traités pour une intoxication au monoxyde de carbone au Cook Children’s Medical Center de Fort Worth, au Texas, ont déclaré des responsables de l’hôpital.

Au Texas, plus de 1,6 million de foyers et d’entreprises sont restés sans électricité mercredi soir, et certains ont également perdu le service d’eau. Les responsables du Texas ont ordonné à 7 millions de personnes – un quart de la population du deuxième plus grand État du pays – de faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire. Tout Austin est sous un avis d’ébullition de l’eau, ont annoncé les responsables de la ville mercredi soir.

Le Texas n’était pas le seul État aux prises avec des problèmes d’électricité. Selon poweroutage.us, un site de suivi des services publics, les autres États où les pannes se sont chiffrées à des dizaines de milliers étaient la Louisiane, le Mississippi, la Virginie occidentale, le Kentucky, la Virginie, l’Ohio et l’Oregon.

Les services publics du Minnesota au Texas et au Mississippi ont mis en place des pannes de courant continuelles pour alléger le fardeau des réseaux électriques qui tentent de répondre à la demande extrême de chaleur et d’électricité, car des températures record ont été signalées ville après ville.

À Austin, les responsables ont déclaré que l’avis d’ébullition était dû à la plus grande installation de traitement de l’eau de la ville, l’usine de traitement de l’eau d’Ullrich, qui perdait de l’électricité. Ils ont déclaré que la pression de l’eau était également tombée en dessous des normes minimales et que le dégel serait en place jusqu’à nouvel ordre.

Josh Sklar, du nord-ouest d’Austin, a déclaré que sa famille avait perdu le pouvoir jeudi. Après l’avoir récupéré pendant une brève période dimanche, il a déclaré que sa famille était à nouveau blottie dans un placard pour se réchauffer.

« Nous n’avons aucune confiance en ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) et Austin Energy qui se soucient de nous ou font quoi que ce soit », a déclaré Sklar.

De nombreux résidents sont frustrés, y compris Amber Nichols du nord d’Austin.

«Nous sommes très en colère», dit-elle. «Je vérifiais ma voisine, elle est en colère aussi. Nous sommes tous en colère parce qu’il n’y a aucune raison de laisser des quartiers entiers en train de mourir de froid. C’est un gouffre complet.

Le gestionnaire du réseau électrique n’a pas eu mercredi d’estimations fermes sur le moment où l’électricité serait rétablie pour les Texans, dont des millions sont sans électricité dans des températures glaciales depuis lundi matin.

Le président d’ERCOT, Bill Magness, a déclaré qu’il espérait que de nombreux clients verraient l’électricité au moins partiellement rétablie – sur une base rotative, avec des pannes entrantes et sortantes – d’ici mercredi ou jeudi.

Une autre tempête hivernale cible le sud, le Midwest et le nord-est

La prochaine tempête hivernale apportera plus de neige et de glace et «juste un vrai désordre» dans de nombreuses régions du pays, y compris le sud, le Midwest et le nord-est, a déclaré le météorologue d’AccuWeather Bernie Rayno.

Alors que la tempête progresse vers le nord-est jusqu’à vendredi, la neige devrait tomber le long d’une bande de 2000 milles de long du nord-ouest et du centre-nord du Texas au nord du Maine, a déclaré AccuWeather. De la pluie verglaçante et du grésil se produiront au sud et à l’est de la zone de neige, s’étendant du centre du Texas au sud-est de l’État de New York.

Des accumulations de glace d’un quart à trois quarts de pouce sont prévues dans certaines régions. « Dans les zones qui font face à ces accumulations de glace dévastatrices, les résidents peuvent s’attendre à des conditions de voyage dangereuses, à de nombreuses pannes de courant et à d’importants dommages aux arbres », a déclaré le service météorologique.

Alors que de nombreuses régions sont confrontées au froid mordant, certaines parties de la côte du golfe devraient faire face à de violents orages et tornades mercredi, a déclaré le Storm Prediction Center. La menace de tempête sévère se poursuivra jeudi dans certaines parties de la Floride, de la Géorgie et des Carolines.

Les conditions météorologiques extrêmes ont menacé d’affecter l’effort national de vaccination contre le COVID-19. L’administration du président Joe Biden a déclaré que des retards dans les expéditions et les livraisons de vaccins étaient probables. Après avoir visité Milwaukee mardi, Biden a déclaré que le temps était aussi «froid que le diable là-bas».

L’Agence fédérale de gestion des urgences a fourni des générateurs au Texas et se prépare à y déplacer du diesel pour aider à assurer la disponibilité d’une alimentation de secours, a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un point de presse.

Elle a déclaré que la FEMA fournissait également au Texas de l’eau et des couvertures à la demande de l’État.

Il y a une lueur d’espoir pour ceux qui sont confrontés à des pannes, à des perturbations majeures dans les activités quotidiennes ou tout simplement à l’épuisement de toutes les tempêtes hivernales: « Derrière cette tempête hivernale, il peut y avoir une rupture dans le schéma implacable de neige et de glace à travers le pays, « , A déclaré Courtney Travis, météorologue senior d’AccuWeather.

« Bien qu’une semaine complète de temps sec puisse ne pas être le cas, les régions du centre et de l’est du pays pourraient être soulagées par les tempêtes constantes au cours de la dernière semaine de février », a déclaré Travis.

Contribuant: Elinor Aspegren et Joey Garrison, USA TODAY; L’homme d’État américain Austin; The Associated Press

