Un quart seulement des pubs ont rouvert après le verrouillage et beaucoup sont restés fermés parce que cela ne valait pas la peine d’ouvrir au niveau 2, selon l’association de l’industrie des pubs.

Une enquête menée auprès des pubs au cours de la semaine dernière a révélé que seulement 27% avaient rouvert après la fin du verrouillage le 2 décembre.

Cependant, la British Beer and Pub Association (BBPA), qui a mené l’enquête, a averti que de nombreux pubs sont à nouveau menacés de fermeture, car le commerce est si faible en vertu des règles de niveau restrictif.

La majorité du Royaume-Uni appartient au niveau 2, qui interdit la vente d’alcool aux clients à moins qu’elle ne soit accompagnée d’un ‘repas substantiel’.

Les entreprises d’accueil de niveau 3 sont encore plus sévèrement restreintes, car les pubs ne peuvent exploiter qu’un service de plats à emporter.

Selon Altus Group, seuls 729 des 37 552 pubs du pays se trouvent au niveau 1, le seul niveau où les buveurs peuvent socialiser à l’intérieur avec des amis.

La directrice générale de la British Beer and Pub Association, Emma McClarkin, a déclaré qu’il était « ridicule » que les pubs soient forcés de fermer après avoir investi des millions pour rendre leurs locaux sûrs pour les clients.

« Après avoir investi 500 millions de livres sterling dans des mesures de sécurité pour s’assurer qu’elles sont sécurisées par Covid, il est ridicule que beaucoup de nos pubs soient obligés de rester fermés injustement », a-t-elle déclaré.

« Il est clair que le maigre paiement unique de 1000 £ pour les pubs ce Noël ne sera pas assez proche pour sauver ceux qui ne peuvent tout simplement pas ouvrir ou qui sont complètement non viables. »

S’adressant au Telegraph, elle a averti que de nombreux pubs craignent déjà une autre fermeture car le commerce sera faible en raison des restrictions de niveau strictes.

« C’est juste dommage que si peu de gens soient autorisés à rouvrir et à faire du bon travail sous les nouvelles restrictions sévères auxquelles ils sont maintenant confrontés », a-t-elle déclaré.

« Pour les pubs qui rouvrent, certains craignent de fermer à nouveau dès cette semaine car ils s’attendent à ce que le commerce soit si bas. »

Dans les pubs, restaurants et cafés du Pays de Galles, il est interdit de servir de l’alcool à partir du vendredi et ne pourront pas ouvrir aux clients au-delà de 18 heures.

Wetherspoons a répondu en disant qu’il fermerait tous ses 50 pubs au Pays de Galles, car il n’était « pas viable de rester ouvert ».

La chaîne de pubs a déclaré plus tard qu’elle garderait huit pubs ouverts, se négociant effectivement comme des cafés et non comme des pubs.

Tim Martin, président de Wetherspoons, a déclaré: « Nous sommes depuis longtemps perplexes face au faible nombre de transmissions dans les pubs. Nous n’avons aucun cas de transfert de virus du personnel aux clients ou vice versa.

La British Beer and Pub Association a averti que de nombreux pubs pourraient fermer à nouveau car le commerce est si bas au niveau 2. Au Pays de Galles, les pubs, les restaurants et les cafés sont interdits de servir de l’alcool à partir du vendredi et ne pourront pas ouvrir aux clients au-delà de 18 heures. Sur la photo: le pub Borough à Cardiff avant la fermeture vendredi

Les chiffres de Public Health England ont révélé que seulement 128 des 4 687 infections à travers l’Angleterre au cours des quatre semaines précédant la fin du mois d’octobre étaient liées à des bars, cafés, pubs et restaurants.

Mardi, le gouvernement a annoncé une subvention de Noël de 1000 £ pour les pubs avec boissons, mais les experts du secteur estiment que les pubs loués perdent en moyenne entre 500 et 600 £ par semaine.

Plus de 6 200 emplois ont déjà été perdus dans les grandes chaînes de pubs, et plusieurs milliers d’autres ont été licenciés par de petits propriétaires.

Les lieux d’accueil ne seront pas inclus dans l’assouplissement des règles de cinq jours à Noël, qui permet à trois ménages de se mélanger à la maison.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Nous avons agi rapidement pour soutenir les entreprises avec l’un des ensembles de soutien financier les plus complets au monde d’une valeur de 280 milliards de livres sterling, y compris l’extension du programme de congés, divers programmes de prêts, un congé des taux d’affaires, des reports de TVA. et des subventions allant jusqu’à 3000 £ par mois pour ceux qui doivent fermer.