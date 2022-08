“Juste un pion dans une partie d’échecs”: les problèmes d’eau de Jackson continuent

JACKSON, Miss. (AP) – La pression de l’eau chez James Brown à Jackson était si basse que les robinets coulaient à peine. Il ne savait pas cuisiner. Il ne pouvait pas se baigner. Mais il devait encore travailler.

Le coupeur d’arbres de 73 ans a transporté des sacs de glace dans son camion à une station-service alors qu’il se rendait à son travail mercredi après plusieurs jours sans eau.

“Que puis-je faire? Je ne suis qu’un pion dans un jeu d’échecs », a-t-il déclaré lors d’un des nombreux voyages aller-retour au magasin. “Tout ce que j’ai à faire, c’est juste essayer de vivre.”

Les gens ont fait la queue sur les sites de distribution et ont inondé les magasins d’eau pour boire, se laver, cuisiner et tirer les toilettes mercredi dans la capitale du Mississippi au milieu de l’échec du système d’eau de la ville après que les inondations ont exacerbé les problèmes de longue date dans l’une des deux usines de traitement de l’eau.

Le président Joe Biden, qui a approuvé la veille une déclaration d’urgence pour l’État du Mississippi, a appelé le maire de Jackson, Chokwe Lumumba, pour discuter des efforts de réponse, y compris le soutien de l’Agence fédérale de gestion des urgences, de l’Agence de protection de l’environnement et de l’Army Corps of Engineers.

Au-delà de la résolution de la crise immédiate, Biden a déclaré qu’il souhaitait fournir un soutien fédéral à l’effort à plus long terme visant à reconstruire l’infrastructure hydraulique vieillissante de Jackson, qui n’est pas fiable depuis des années.

Lumumba a déclaré que le système d’approvisionnement en eau de Jackson est troublé par le manque de personnel et “des décennies d’entretien différé”. Il a déclaré que l’afflux d’eau provenant des pluies torrentielles a modifié la composition chimique nécessaire au traitement, ce qui a ralenti le processus d’évacuation de l’eau vers les clients.

Même avant l’interruption du service, les 150 000 habitants de la ville faisaient bouillir leur eau potable depuis un mois, car les autorités avaient déclaré que cela pouvait causer des problèmes digestifs.

Brown a déclaré mercredi qu’il s’était arrêté à l’épicerie pour acheter quatre caisses d’eau avant de prendre la glace. Résident de Jackson depuis toujours, il a déclaré que les gens y vivaient sans accès à une eau constante depuis des années – même en cas de pression, les résidents doivent souvent la faire bouillir pour boire et cuisiner.

Au cours des deux dernières années, les gens ont complètement perdu la pression. Une vague de froid en 2021 a laissé des dizaines de milliers de personnes sans eau courante après le gel des canalisations. Des problèmes similaires se sont reproduits au début de cette année, à plus petite échelle.

“Cela ira bien un jour”, a-t-il déclaré. “Quand, je n’en ai aucune idée.”

Comme de nombreuses villes, Jackson fait face à des problèmes de système d’eau qu’elle ne peut pas se permettre de résoudre. Son assiette fiscale s’est érodée au cours des dernières décennies à mesure que la population diminuait – le résultat de la fuite principalement des blancs vers les banlieues qui a commencé après l’intégration des écoles publiques en 1970. La population de la ville est maintenant à plus de 80 % noire, avec environ 25 % de ses habitants vivant dans la pauvreté.

Lumumba a déclaré la semaine dernière que la réparation du système d’eau de Jackson pourrait coûter 200 millions de dollars, mais mardi, il a déclaré que le coût pourrait atteindre “très probablement des milliards de dollars”. Le Mississippi reçoit 75 millions de dollars pour résoudre les problèmes d’eau dans le cadre d’un projet de loi bipartite sur les infrastructures.

Bobbie Fairley possède la conception de cheveux de Magic Hand à South Jackson. La femme de 59 ans, qui a vécu à Jackson toute sa vie, a déclaré qu’elle avait dû annuler cinq rendez-vous mercredi parce qu’elle avait besoin d’une pression d’eau élevée pour éliminer les produits chimiques des cheveux pendant les traitements.

Elle a dû acheter de l’eau pour se laver les cheveux afin d’essayer de s’adapter à tous les rendez-vous possibles. Lorsque les clients ne viennent pas, elle perd de l’argent, dit-elle.

« C’est un gros fardeau », dit-elle. « Je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas du tout me le permettre. »

La Jackson State University, une université historiquement noire, a dû installer des toilettes temporaires pour les étudiants et attendait la livraison de douches portables mercredi, a déclaré un porte-parole.

Shannon Wilson, dont la fille vient de commencer sa deuxième année à Jackson State, a déclaré que le dortoir de sa fille avait retrouvé une certaine pression, mais que l’eau qui en sort était brune. Sa fille est partie vivre avec un ami hors du campus. Mais Wilson, qui vit à Saint-Louis, ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour elle.

« Nous nous sentons impuissants. Étant à plus de 500 milles de Jackson, je ne peux rien faire d’autre que m’inquiéter », a-t-elle déclaré.

Wilson a dit qu’elle était reconnaissante qu’elle et son mari soient en mesure d’assurer le transport et le soutien de leur fille, mais sait que de nombreuses familles n’ont pas les moyens. Elle ne peut s’empêcher de penser à tous les sacrifices que font les parents pour payer les frais de scolarité et “donner à leur enfant la possibilité de poursuivre ses études avant d’être déçu”.

« Mon cœur va aux étudiants qui sont forcés de vivre dans ces conditions et à leurs familles. Le problème est bien plus important que la JSU et la ville de Jackson », a-t-elle déclaré. « Où est le gouverneur qui a été élu pour assurer la protection des citoyens ? Quelqu’un doit répondre à cela et le faire rectifier.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré mardi l’état d’urgence pour le système d’eau de Jackson. L’État tentera d’aider à résoudre les problèmes en embauchant des sous-traitants pour travailler à l’usine de traitement, qui fonctionnait à capacité réduite avec des pompes de secours après la panne des pompes principales “il y a quelque temps”, a déclaré Reeves.

Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Michael Goldberg et Leah Willingham, Associated Press