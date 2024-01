Juste un peu dehors : regardez ce que Sark construit

Le regretté Dick Tomey avait l’habitude de dire aux entraîneurs : « Soit vous formez une équipe, soit vous la gardez ensemble, soit vous la reconstituez. »

L’entraîneur-chef du football du Texas, Steve Sarkisian, est arrivé à Austin et a immédiatement commencé à reconstituer les Longhorns après le mandat souvent dysfonctionnel de l’ère de Tom Herman et une première saison de 5-7.

“Les traumatismes créent des liens”, a déclaré le secondeur Jaylan Ford aux médias avant le match de championnat Big 12 de cette année. « Sark parle toujours de l’amour que chaque joueur a l’un pour l’autre. Cette année (2021) est définitivement un moment fort pour nous. Quand Sark est arrivé ici, il a été difficile pour tout le monde d’adhérer parce que, respectivement, ce n’était pas lui qui avait recruté tous ces joueurs.

« Nous (les seniors qui sont restés dans le programme) devions en quelque sorte être des leaders et nous devions en quelque sorte croire en Sark. Nous avons poussé les autres à avoir une norme ou à commencer à créer une nouvelle norme. Je pense que pour tous ceux qui y ont adhéré, vous levez les yeux et nous voilà 11-1. C’était beaucoup de griffes et de fouilles, beaucoup de sang, de sueur et de larmes, mais cela en valait la peine.

Après avoir survécu à cette première saison, Sark est immédiatement passé en mode construction, faisant appel à une classe de recrutement d’élite, dont Quinn Ewers qui a été transféré de l’Ohio State et bien sûr, cette incroyable classe de ligne offensive qui a déjà fait sa marque.

La saison dernière, l’objectif était de garder l’équipe unie. Sark a introduit les « mercredis culturels » en se concentrant davantage sur les joueurs et ce qu’ils ont vécu dans leur vie personnelle. Il s’agissait de construire ces liens profonds et durables qui unissent les gars ensemble.

“Il est beaucoup plus autour de nous, ce qui est vraiment cool à voir”, a déclaré Ewers à la fin de la saison lorsqu’on lui a demandé comment Sarkisian avait changé depuis son arrivée à Austin. « Vous pouvez dire qu’il se soucie vraiment de nous en tant que personnes, pas seulement en tant que joueurs sur le terrain. Il veut que nous grandissions en tant que jeunes hommes. Il en a parlé avant Senior Night, comment il veut que nous quittions ce programme meilleurs hommes que la façon dont nous sommes arrivés. Il veut que nous soyons ce père fort et le chef de notre famille.

Sark lui-même a déclaré qu’il était devenu un meilleur entraîneur lorsqu’il avait cessé de se concentrer uniquement sur les X et les O et qu’il avait commencé à se concentrer davantage sur les joueurs en tant qu’êtres humains.

La consolidation d’équipe et la culture culturelle ont porté leurs fruits avec une saison 12-2, un titre de champion Big 12 et un match loin de jouer pour un championnat national.

Maintenant, Sark a raison, il est en plein milieu de la constitution de son équipe 2024, et je pense qu’il s’amuse à le faire.