« Juste un mauvais lancer »: Kershaw retiré après une première manche de six points lors de la défaite des Dodgers en séries éliminatoires

Le Texas, Houston, Philadelphie et l’Arizona connaissent des départs rapides dans leur série de divisions au meilleur des cinq.

À Los Angeles, le circuit de trois points de Gabriel Moreno a mis en évidence une première manche de six points pour l’Arizona contre l’as des Dodgers Clayton Kershaw, et les Diamondbacks ont réussi un Victoire 11-2 lors de leur premier match de la NL Division Series. Corbin Carroll, Alek Thomas et Tommy Pham ont également marqué pour l’Arizona. Pham a réussi quatre des 13 coups sûrs des Diamondbacks.

Kershaw a connu le pire début de sa carrière de 16 ans. Le triple lauréat du prix Cy Young a été marqué pour six points et n’a enregistré qu’un seul retrait lors du 100e match éliminatoire au Dodger Stadium. Le triple lauréat du prix Cy Young n’avait jamais effectué un départ au cours duquel il avait lancé moins d’une manche. Le manager de Los Angeles, Dave Roberts, s’attendait à ce que Kershaw lance environ 85 lancers. Au lieu de cela, il est parti après 35 ans. Ce fut le début le plus court de sa carrière de 16 ans, toutes avec les Dodgers.

« Décevant », a déclaré Kershaw à propos de sa performance. « Embarrassant. Vous avez juste l’impression d’avoir laissé tomber tout le monde. Les gars, toute une organisation, qui comptaient sur vous pour bien lancer lors du premier match. C’est vraiment embarrassant. Alors j’ai juste l’impression d’avoir laissé tomber tout le monde. C’est une façon difficile de commencer les séries éliminatoires. Évidemment, nous avons encore une chance, mais ce n’est pas comme ça que ça aurait dû commencer pour moi.

Kershaw a déclaré que sa performance n’était pas affectée par une blessure.

«Je me sens bien», a-t-il déclaré. « Je me sens bien. Je n’ai tout simplement pas fait assez de bons pitchs, évidemment, ce soir. Il n’y a rien de lié à la santé ici ; juste un mauvais lancer.

À Houston, un autre vétéran a passé une bien meilleure soirée. Justin Verlander a lancé six manches blanchies, Yordan Alvarez a réussi deux circuits et le champion en titre de la Série mondiale, Astros, a tenu bon pour une victoire de 6-4 contre les Twins du Minnesota lors de leur premier match de l’ALDS.

À Baltimore, Andrew Heaney et Dane Dunning ont aidé le Texas à atteindre la sixième manche avec une avance, et l’enclos des releveurs décrié des Rangers a tenu bon malgré quelques moments d’anxiété lors d’une victoire 3-2 contre les Orioles. Josh Jung a réussi un circuit et a réalisé un beau jeu au troisième but pour lancer un double jeu critique pour le Texas, qui s’est amélioré à 3-0 lors de ces séries éliminatoires – le tout sur la route.

À Atlanta, Bryce Harper a réussi un circuit, Ranger Suárez et l’enclos des releveurs de Philadelphie ont étouffé l’offensive la plus prolifique du baseball, alors que les Phillies ont blanchi les Braves aux 104 victoires 3-0 lors du premier match.

Lors d’un match revanche en séries éliminatoires entre rivaux de division, les champions de l’Est, les Braves, se retrouvent exactement dans la même position comme il y a un an : à la traîne des Phillies wildcard après le match d’ouverture à Truist Park.

Les Phillies ont battu les Braves 3-1 en 2022 lors d’une course improbable aux World Series. Maintenant, ils sont de nouveau en route vers le deuxième match de la série meilleur des cinq lundi soir à Atlanta.