« Juste un fan qui regarde un combat »: l’ancien président américain Donald Trump acclamé par la foule de Las Vegas alors qu’il regarde l’UFC 264 (VIDEO)

En raison d’une horrible fracture à la jambe subie à la fin du premier tour, McGregor est tombé à sa troisième défaite lors de ses quatre dernières sorties et est actuellement hors de vue pour un tir au titre des poids légers.

Parmi ceux qui regardaient se trouvait l’ancien dirigeant américain Trump, qui est arrivé plus tôt dans la nuit et s’est frayé un chemin à travers la foule avec une série de gardiens pour s’asseoir près de l’octogone.

Voici le président Trump alors qu’il arrive sur le sol à #UFC264pic.twitter.com/AG81UaqrnK – Kevin Iole (@KevinI) 11 juillet 2021

Bien qu’il y ait eu quelques huées éparpillées autour de la salle, la réception a semblé être plutôt positive.

Les sympathisants ont crié et applaudi, tandis qu’il y avait aussi des chants patriotiques de « ETATS-UNIS! ».

Alors qu’il était assis, Trump a été vu en train de parler avec Phil Ruffin, un magnat des casinos qui possède les hôtels et casinos Treasure Island et Circus Circus sur l’emblématique ‘Sin City’ Strip.

La foule scande USA alors que l’ancien président Donald Trump fait une apparition à l’UFC 264 à Las Vegas. pic.twitter.com/SArqg6vv4N – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 11 juillet 2021

La présence de Trump avait déjà été confirmée lors de la préparation de la carte aux côtés de célébrités telles que la pop star Justin Bieber, l’actrice Megan Fox et le comédien Dave Chappelle.

Cela ne devrait pas non plus être un grand choc, étant donné que le magnat est un proche allié de son homologue de l’UFC Dana White, et a été soutenu par des challengers pour le titre des poids mi-moyens, notamment Jorge Masvidal et Colby Covington.

« Je l’ai rencontré dehors et je suis entré avec lui », White a déclaré lors de la conférence de presse post-événement.

« C’est un fan de combat, ici pour voir les combats ce soir, c’est tout. Je suis ami avec ce gars depuis des années, c’était juste deux amis qui sont des fans de combat qui regardent un combat. »

Donald Trump se démarque dans la foule à l’UFC 264 avec sa cravate rouge caractéristique. pic.twitter.com/vOE03mxDrQ – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 11 juillet 2021

Il a été souligné que l’accueil de Trump a été beaucoup plus chaleureux que celui qu’il a reçu dans le New York libéral en 2019.

Lors d’un spectacle de l’UFC organisé au Madison Square Garden, il a été fortement raillé avec le voyage qui aurait coûté 250 000 $ aux contribuables américains en raison du court préavis que les services secrets devaient fournir au personnel.

La visite de Trump dans la capitale du jeu a également été brève, car il devrait s’exprimer lors de la conférence CPAC à Dallas, au Texas, plus tard dimanche.