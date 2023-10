Juste pour le fun : tu t’es fait prendre en flagrant délit, Alan

Parfois, nous devons prendre du recul et profiter des choses amusantes et aléatoires qui se produisent sur TwitterX.

C’est le cas d’Alan Henney, qui tweete « les dernières nouvelles sur la criminalité et bien plus encore dans la région de Washington DC »… et a récemment tweeté une vidéo de lui-même en train de commettre un crime dans la région de Washington DC.

C’est moi qui conduis la Crown Vic blanche sur Blagden Ave à Allison St NW. DC m’a infligé une amende de 200 $. Dois-je payer ou contester ? pic.twitter.com/o9218w8YYp – Alan Henney (@alanhenney) 14 octobre 2023

Nous allons vous donner une idée de la façon dont les gens ont réagi à Alan.

Lmao, tu as été pris en flagrant délit. Paye juste cette foutue facture, Alan. -Max 🥰 (@MaxMaaxMaaax) 15 octobre 2023

Oui, cela résume à peu près la majorité des réponses. MDR.

C’est un « California roll through », tout le monde le fait parfois mais c’est illégal. Payer —Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) 15 octobre 2023

Paye, Alan.

Lmaooo, tu ne t’es littéralement jamais arrêté et tu as ensuite publié les preuves sur les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse voir comment tu ne t’es pas arrêté 😆😂 -Eastman (@kickxX3astmanXx) 15 octobre 2023

MDROLOL !

Hé, il nous a littéralement dit qu’il tweetait sur la lutte contre la criminalité à Washington DC.

Vous ne vous êtes pas arrêté derrière la ligne blanche et vous ne vous êtes jamais arrêté complètement. Je ne contesterais pas cette citation. – Gil Jacôme (@giljacome74) 15 octobre 2023

Imaginez Alan présentant sa défense : « Je ne veux VRAIMENT pas payer 200 $, votre honneur !

Je vais vous donner le bénéfice du doute et supposer que vous savez que vous avez tort mais que vous espérez suffisamment d’engagements pour compenser ce billet de 200 $ (aïe). Alors me voici, faisant ma part pour vous aider. – Chloé au Texas (@ChloeChloeChl19) 15 octobre 2023

Recommandé

Nous sommes également heureux de vous aider. Au moins, Alan nous a tous bien fait rire.

Contestez-le. Peut-être que le juge qui vous fera la différence entre arrêter et ralentir aura un effet. – Darkcobra (@darkcobrabws) 15 octobre 2023

Bouhhaha !

C’est une seconde et demie coûteuse que vous avez économisée là – Ingénieur PowerPoint principal (@ryxcommar) 15 octobre 2023

C’est un retour sur investissement pire qu’un 401k sous Joe Biden.

tu te rends compte que ça s’appelle un panneau « stop » parce que tu dois, euh, t’arrêter – sam (@sam_d_1995) 15 octobre 2023

Ha! Il est écrit littéralement STOP en lettres blanches géantes sur un panneau rouge.

Comment appelles-tu ceci? Pour moi, c’est le California Roll. Aussi, à quoi sert un ticket ici ? Juste pour récolter des fonds pour le gouvernement local. https://t.co/FrZi3rWaZD – Un gars avec un chien (@Catsorange1) 15 octobre 2023

Nous appelons cela « Alan vient de se coûter 200 $ ».

J’aime la façon dont la voiture derrière lui a gâché toute chance qu’il ait raison parce qu’ils ont montré un exemple de la façon dont vous êtes censé vous arrêter. https://t.co/MWiC3y6L1D – Blesser CoPain (@SaeedDiCaprio) 15 octobre 2023

MDR! Oui! La voiture derrière lui a exécuté un arrêt complet.

tout le monde s’est déjà jeté sur ce type mais personne ne parle de l’arrêt rare et parfait effectué par la voiture après lui https://t.co/ud6vrrnyDk – Paul Vallas (sur blue ray) (@Shredded_teat) 15 octobre 2023

Sérieusement. Ce mec doit être un acteur dans des vidéos de formation des conducteurs.

RUPTURE : J’ai commis un crime https://t.co/voy9I36ggK pic.twitter.com/9KVpK70mgg – Kate HW Bush (@ari_ugh_) 15 octobre 2023

HAHA ! Nous comprenons, Alan. 200 $ semble un peu extrême.

Il existe cependant un moyen assez simple d’éviter l’amende… ARRÊTEZ simplement.

***

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !