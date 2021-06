Après le succès de ‘The Family Man saison 1’, ‘The Family Man saison 2’ est ce que les fans attendaient avec impatience. Une grande partie de l’empressement était d’avoir une réponse à la question, Que s’est-il passé à Lonavala entre Suchi et Arvind. Les téléspectateurs espéraient obtenir une réponse lors de la deuxième saison, mais le secret est toujours scellé.

Lors de la session Dial M For Films organisée par MAMI, Raj, DK et le co-réalisateur Suparn Verma ont discuté de la raison pour laquelle la réponse reste un mystère.

Lorsqu’on lui a demandé, DK a répondu : « Nous ne cachons rien en fait. Nous laissons tomber des indices sur ce qui se passe et vous avez une bonne idée de ce qui aurait pu se passer et quelles sont les alternatives, donc nous les laissons ainsi. De plus, à un moment donné dans la salle de l’écrivain, nous avons décidé que le public le saura quand Srikant le découvrira. Vous avez tous le sentiment que quelque chose se passe. Srikant se méfie également de ce qui s’est passé, mais vous le saurez quand il le découvrira »,

Ils ont ajouté qu’une telle curiosité était inattendue pour eux. Suparn, en revanche, a souligné que la première saison s’était terminée avec la mort de Delhi et que tout ce que le public voulait savoir, c’était ce qui s’était passé à Lonavala.

« C’est symptomatique de nous, n’est-ce pas ? », a-t-il déclaré avant d’impliquer que la discussion est basée sur le sexisme. « Si Srikant et Saloni étaient seuls dans une pièce, personne ne prendrait même la peine de demander ce que Srikant a fait à Lonavala. Juste parce que c’est une femme que tout le monde veut à connaître. »

Suparn a ajouté: «Je pense que c’est la question à laquelle il ne faut jamais répondre aussi longtemps que le spectacle se déroule. Pourquoi faut-il y répondre ? Pourquoi Suchi ne peut-elle pas être sa propre femme et avoir sa propre vie et son intimité ? »

Pour les non avertis, dans la saison 1, la femme de Srikant Tiwari, Suchi, part en voyage à Lonavala Arvind. On suppose qu’elle s’approche ou trompe son mari avec Arvind. La deuxième saison se termine avec Suchi disant à Srikant qu’elle voulait partager quelque chose avec lui. L’écran s’estompe alors qu’elle est sur le point de dire quelque chose.

The Family Man 2 est en streaming sur Amazon Prime Video.