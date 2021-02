AUSTIN – La lente catastrophe hivernale qui a frappé le Texas, qui a commencé avec la neige, la glace et les pannes généralisées, entre maintenant dans une nouvelle phase: un manque criant de nourriture et d’eau fraîche.

Les chaînes de supermarchés qui sont restées ouvertes lors des catastrophes passées ont fermé leurs portes face aux pannes de courant et aux routes impraticables. Des villes comme Houston et Austin sont sur les commandes de faire bouillir de l’eau dans toute la ville, même si de nombreuses maisons n’ont pas d’électricité. Et les magasins ouverts sont souvent bordés d’étagères vides, car les camions de livraison ont du mal à les atteindre sur des routes encore verglacées.

Joe Giovannoli, 29 ans, est arrivé jeudi à 8h30 dans un supermarché du marché central d’Austin, une heure et demie avant son ouverture. Quelques minutes plus tard, plus de 200 personnes s’étaient alignées derrière lui dans le temps mordant de 26 degrés.

La femme de Giovannoli est enceinte de trois mois et le courant dans leur appartement d’une chambre à Austin s’est éteint mardi soir. Après la rupture d’une conduite d’eau, les pompiers ont également coupé l’eau du bâtiment, a-t-il déclaré. Giovannoli a déclaré qu’il réalisait qu’il avait toujours mieux que beaucoup d’autres à travers le Texas, mais s’inquiétait du temps qu’il faudrait pour que les choses reviennent à la normale.

«Ce sera la prochaine étape après le dégivrage des choses», dit-il, regardant la longue file se formant derrière lui. «Cela a été mentalement dégradant.»

L’un de ceux qui faisaient la queue derrière lui était Johnny LaTouf, 62 ans, propriétaire du Skylark Lounge, un club de blues bien connu à East Austin. La maison de LaTouf n’a jamais perdu de courant, mais son ex-femme, son fils, ses deux filles et leurs familles ont tous perdu le pouvoir et ont emménagé avec lui: 10 personnes, cinq chiens et une tortue au total.

LaTouf a déclaré qu’il souhaitait que les dirigeants locaux et d’État aient mieux averti les gens de la catastrophe imminente. Pour l’instant, il espérait ramasser du lait et des conserves pour lui et son clan passer les prochains jours.

«Il est vraiment important d’être connecté à votre famille et à vos voisins», a-t-il déclaré. « C’est ce qui vous aide à traverser ça. »

Quelques minutes avant que le magasin n’ouvre ses portes, un gérant est sorti et a averti ceux qui faisaient la queue que les stocks à l’intérieur étaient faibles: pas de produits, pas de pâtisseries, pas beaucoup de conserves.

«Nous n’avons pas eu de livraison depuis quatre jours», a-t-il déclaré.

Dans le comté de Harris, le plus grand du Texas avec près de 5 millions d’habitants, plus de 33000 foyers sont restés sans électricité jeudi et des milliers de personnes n’ont pas accès à l’eau potable, a déclaré la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, la plus haute dirigeante du comté. Lorsque le courant a été coupé au département de la santé publique du comté de Harris, puis que le générateur est tombé en panne, les autorités ont dû sauver plus de 8000 vaccins COVID-19, a-t-elle déclaré.

«C’est définitivement une ruée», a déclaré Hidalgo. «Et c’est quelque chose qui va nous prendre quelques jours pour nous remettre.»

Les responsables du Texas ont ordonné à 7 millions de personnes à travers l’État de faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire, après des jours de températures record qui ont fermé les usines de traitement de l’eau et gelé les tuyaux. Au moins deux hôpitaux de la région d’Austin ont perdu de la pression d’eau et de la chaleur et un a été contraint d’évacuer certains patients. Plus de trois douzaines de morts à travers les États-Unis au cours des derniers jours ont été imputées aux conditions météorologiques extrêmes.

Au début de jeudi, plus de 450 000 foyers et entreprises à travers le Texas sont restés sans électricité, contre un sommet de plus de 4 millions plus tôt dans la semaine. L’Agence fédérale de gestion des urgences a annoncé son intention de déployer plus de 700 000 litres d’eau en bouteille, plus de 60 000 couvertures et des générateurs de taille industrielle pour aider à alimenter les hôpitaux et autres structures critiques.

Mais le manque immédiat de fournitures a rendu la situation difficile plus difficile.

« Cette tempête stresse toute notre communauté d’une manière que nous n’avons jamais connue », a déclaré le directeur municipal d’Austin, Spencer Cronk, lors d’une conférence de presse jeudi.

Les gens de tout le Texas coincés par des routes verglacées et manquant d’électricité et d’eau se sont aventurés dans les magasins pour trouver de longues files d’attente autour du bâtiment ou des étagères dépourvues d’articles de base, comme le lait, le pain et l’eau en bouteille.

Les supermarchés HEB, connus pour rester ouverts de manière fiable pendant la plupart des catastrophes, y compris l’ouragan Harvey en 2017, ont été contraints de fermer ou de réduire les heures d’ouverture de nombreux de ses magasins cette semaine en raison de pannes de courant, selon son site Web. Jeudi, 10 magasins de la chaîne de supermarchés, qui comprend les magasins du marché central, dans le centre du Texas sont restés fermés.

Fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin a été une lutte dans tout l’État. Les travailleurs et les bénévoles de la banque alimentaire de San Antonio sont habitués à livrer des produits d’épicerie et des plats préparés aux personnes évacuées d’autres catastrophes, notamment l’ouragan Katrina de 2005 dans le sud de la Louisiane et les évacués de l’ouragan Harvey au Texas.

Mais ils n’ont jamais été chargés de livrer eux-mêmes de la nourriture pendant une catastrophe, a déclaré Eric Cooper, président et chef de la direction de l’organisation. Depuis que la tempête hivernale est arrivée dimanche, les volontaires n’ont pas pu entrer et les camions de livraison ont été paralysés, a-t-il déclaré.

« Cela a été à certains égards tout simplement paralysant », a-t-il déclaré. « Il est difficile de faire rouler nos camions, il est difficile de faire entrer les employés. Nous fonctionnons probablement à 30% de ce que nous faisons normalement. »

La banque alimentaire a fait équipe avec la police de San Antonio et les pompiers pour apporter des collations et des repas aux résidents à court de fournitures, a déclaré Cooper. Dès que les routes seront dégagées, il envisage de renforcer son service de livraison d’épicerie.

« Les prochains jours vont être assez critiques pour notre ville et notre état », a-t-il déclaré.

Même si la glace dégèle et que l’électricité est rétablie, l’eau ne retournera pas immédiatement dans les maisons de la région d’Austin, a déclaré Greg Meszaros, directeur d’Austin Water, lors d’un appel téléphonique avec des journalistes. Les réservoirs, qui peuvent contenir jusqu’à 100 millions de gallons, doivent être remplis et des échantillons d’eau doivent être testés pour détecter les bactéries nocives avant de restaurer le service, a-t-il déclaré.

«Nous devons travailler cela de manière méthodique et détaillée», a déclaré Meszaros.

Pendant ce temps, les responsables des comtés du Texas élaborent des stratégies sur la meilleure façon de nourrir et d’apporter de l’eau aux personnes dévastées par la tempête.

Les responsables du comté de Harris ont inclus une fonctionnalité sur leur site Web officiel où les résidents peuvent cliquer et voir quels grands magasins d’alimentation sont ouverts. Hidalgo, l’exécutif du comté, a déclaré qu’elle s’inquiétait le plus du manque d’eau potable dans sa communauté.

Les responsables du comté ont parcouru les entrepôts pour l’approvisionnement en eau et les responsables des interventions d’urgence travailleront pour apporter de l’eau aux hôpitaux et aux maisons bien après que les températures se soient réchauffées et que les lumières se soient allumées dans les maisons, a-t-elle déclaré.

«Ce n’est pas seulement une urgence météorologique», a déclaré Hidalgo. «Il s’agit d’une catastrophe à multiples facettes.»

Pour aider avec les dons alimentaires, visitez: www.houstonfoodbank.org, www.safoodbank.org ou www.feedingtexas.org.

Contributeur: Associated Press

