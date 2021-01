Juste le commencement? Les craintes de la police de la parole dans les entreprises grandissent alors que le sénateur américain perd le contrat de livre en raison des objections électorales

La décision d’un éditeur américain d’annuler son contrat avec le sénateur républicain Josh Hawley en raison de sa contestation des résultats des élections de 2020 a suscité des inquiétudes quant au fait que tous les aspects de la vie pourraient bientôt être affectés par une « culture d’annulation ».

Simon & Schuster a annoncé jeudi qu’il ne publierait pas le prochain livre de Hawley, « The Tyranny of Big Tech », affirmant que ses objections au concours présidentiel de novembre avaient joué un rôle dans la «Insurrection inquiétante et mortelle» qui s’est produit mercredi au Capitole américain.

Le législateur du Missouri, qui a fait écho aux allégations du président américain Donald Trump selon lesquelles l’élection avait été entachée d’irrégularités de vote généralisées, a déclaré que la décision de l’entreprise était «Orwellien» et qu’il était puni pour avoir représenté ses électeurs. Il a juré de «Combattez cette culture d’annulation», décrivant la situation comme un «Attaque directe contre le premier amendement.»

Le sénateur américain n’était pas le seul à dénoncer cette décision. Abigail Shrier, un auteur dont le propre livre, « Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters », est devenu la cible de certains types de censure en raison de son «Transphobe» opinions, a averti que le traitement de Hawley pourrait signaler une pente glissante menant au contrôle de l’entreprise sur ce qui est considéré comme un discours « acceptable ».

«’Vous n’avez pas droit à votre contrat de livre’, peut rapidement devenir ‘United n’a pas à vous laisser monter dans ses avions’ ‘Marriott n’a pas besoin de vous laisser séjourner dans ses hôtels’ ou ‘Visa n’a pas pour vous laisser utiliser ses cartes. Et c’est peut-être le but, » Shrier a écrit.

« Vous n’avez pas droit à votre contrat de livre » peut rapidement devenir « United n’a pas à vous laisser monter dans ses avions » « Marriott n’a pas à vous laisser séjourner dans ses hôtels » ou « Visa n’a pas à laissez-vous utiliser ses cartes. Et c’est peut-être le but. – Abigail Shrier (@AbigailShrier) 8 janvier 2021

Beaucoup ont fait valoir que les craintes de Shrier étaient déjà une réalité, soulignant les politiques adoptées par des entreprises telles que Visa et Airbnb, qui ont refusé de faire affaire avec « Groupes haineux » ou des individus signalés pour leurs opinions peu recommandables. Airbnb a déclaré avoir annulé certaines réserves formulées par des membres des Proud Boys, un groupe de droite, venus à Washington DC pour participer à la manifestation contre la certification des résultats des élections de 2020.

Cela se passe déjà. https://t.co/CnGKIkeHFs – Grillé (@ GrilledCheesus7) 8 janvier 2021

AirBNB le fait déjà. – Ian Miles Cheong (@stillgray) 8 janvier 2021

Un utilisateur Twitter décrit la pratique de refuser des services ou des affaires à des personnes sur la base d’un discours politique «Totalitarisme oligarchique», tandis qu’un autre commentateur a dit que c’était « clair » que ce qui est arrivé à Hawley n’était que le début.

« Vous n’êtes peut-être pas la personne détestée en ce moment [but that] cela ne veut pas dire que vous ne serez finalement pas sur les mêmes listes, » averti une réponse.

L’indignation n’était cependant pas universelle.

«Ce sont toutes des entreprises privées qui peuvent refuser le service pour quelque raison que ce soit», insisté un observateur Twitter.

Les entreprises ont déjà « normes » et peut refuser des services aux personnes sur la base d’une gamme de critères, a fait valoir une autre réponse critique.

Oui, c’est le but, United ne laisserait pas tomber quelqu’un avec des antécédents terroristes traçables. Visa ne vous permet pas d’utiliser ses cartes si vous avez des antécédents de crédit terrible. Ils ont des normes. – Michael Musto (@mikeymusto) 8 janvier 2021

Shrier elle-même n’est pas étrangère au contrôle des entreprises sur la liberté d’expression et le débat. Son livre a été brièvement retiré des étagères par le géant de la vente au détail Target, apparemment à la suite d’une seule plainte sur Twitter. La société a ensuite inversé le cap, insistant sur le fait qu’elle s’était engagée à offrir un « Large assortiment » de livres pour ses clients. L’incident a été considéré par beaucoup comme un exemple de proxénétisme corporatif qui s’est retourné contre lui.



