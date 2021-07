« Juste incroyable »: la télévision espagnole devient hystérique et l’artiste fait une énorme image de Messi sur un lac en Iran alors que l’accord de l’icône du Barça se termine (VIDEO)

Désormais agent libre après l’expiration de son contrat le 30 juin, c’est la première fois depuis 2000 – lorsqu’il a rejoint le club alors qu’il était adolescent avec des problèmes de croissance – que Messi n’a pas de contrat valide avec Barcelone.

De manière typique, le programme de télévision espagnol pro-Real Madrid El Chiringuito – qui a livré un contenu tout aussi scandaleux sur le flop de Los Blancos Eden Hazard ces derniers mois – a lancé un compte à rebours exagéré jusqu’au 1er juillet à minuit.

Devant un énorme compte à rebours, le présentateur Josep Pedrerol est resté silencieux pendant la dernière minute et demie du temps restant, alors que le studio s’assombrissait et que le public espagnol le regardait tomber à zéro.

Pour la première fois depuis 2000, Messi n’a pas de contrat à Barcelone. Son contrat actuel a expiré à minuit en Espagne, et aucune prolongation n’a encore été annoncée pic.twitter.com/UnUUp43IZp – Football B/R (@brfootball) 30 juin 2021

Lorsqu’il a atteint le point de repère, le studio a été à nouveau éclairé par des lumières clignotantes, comme l’a dit Pedrerol : « Il est minuit ; Lionel Messi n’est plus un joueur du Barça. »

Pedrerol a utilisé des pauses dramatiques pour discuter de la situation actuelle concernant Messi.

Peu de temps après, une maquette a montré que Messi passait d’une chemise Blaugrana à une chemise noire unie, symbolisant sa sortie de son club de plus de deux décennies pendant que le présentateur se frottait les mains.

Que vous aimiez le football ou non, et quelle que soit votre compréhension de l’espagnol, je vous implore de regarder @elchiringuitotvcompte à rebours de l’expiration du contrat actuel de Messi à Barcelone. Le drame, la mise en scène, la musique, le frottement des mains – je suis obsédé pic.twitter.com/BuBWpIztTw – Nooruddean (@BeardedGenius) 1 juillet 2021

C’est juste incroyable — gaizka6 (@gaizka6) 1 juillet 2021

« Nous voulons que Leo reste et il veut rester », Le président du club, Joan Laporta, a expliqué à « El Transistor » d’Onda Cero, discutant de l’attaquant qui participe actuellement à la Copa America au Brésil avec l’Argentine.

« Tout se passe dans le bon sens et nous essayons de trouver une solution qui nous satisfait tous. Il s’agit de [Financial] « fair-play » maintenant.

« J’aimerais dire qu’il reste mais je ne peux pas encore le dire parce que nous travaillons toujours sur des choses », Laporta a conclu, faisant un clin d’œil aux commentaires faits récemment par le chef de la Liga, Javier Tebas, dans lesquels il a été suggéré que le Barça – qui a une dette de plus d’un milliard de dollars – doit équilibrer les comptes avant de persuader Messi de renouveler les termes.

Ils ont photoshopé les couleurs/le badge du Barca à la télévision en direct, la folie ! 🤣🤣 — Davros (@davro_t) 1 juillet 2021

Il a longtemps été rapporté que les Catalans voulaient qu’il accepte un contrat de deux ans avec une saison supplémentaire et facultative avant de se diriger vers la Major League Soccer aux États-Unis, puis de retourner à Barcelone pour jouer un rôle dans les coulisses du camp. Nou après sa retraite.

Jusque-là, Messi ne manque pas d’offres – mais pas de prétendants probables tels que Manchester City, l’Inter Milan ou le PSG.

Ibis autoproclamé « pire club du monde » – une équipe brésilienne qui a inscrit les records du Livre Guinness du monde pour avoir passé près de quatre ans sans victoire – veut que Messi poursuive sa carrière dans leurs livres.

En lui publiant leur proposition de contrat sur Twitter, l’accord de 15 ans est assorti de stipulations telles que son salaire basé sur la productivité – et il ne serait pas autorisé à marquer beaucoup de buts ou à devenir un champion.

En plus de ne pas pouvoir porter son emblématique maillot n°10, qui a été retiré au club en l’honneur de Mauro Shampoo, il doit également « Jure trois fois devant le miroir que le grand brésilien Pelé est meilleur que son compatriote Diego Maradona s’il souhaite figurer pour les ménés basés à Recife. »

Dans des nouvelles sans rapport avec son emploi, un artiste iranien a rendu un hommage époustouflant au sextuple Ballon d’Or.

À l’aide d’un mélange de charbon de bois et d’eau, Abolfazi Sadeghi a peint un croquis de 2 000 mètres carrés de Messi à travers un lac asséché dans le « Salt Bowl » de la ville de Sirjan.

« Parce que notre zone est limitée, nous avons ignoré le facteur d’échelle. Mais en raison d’un grand nombre de points de projet, nous avons dû diviser la zone en cinq parties », expliqua Sadeghi.

Le GPS a été utilisé, Sadeghi révélant comment « les yeux et la bouche du joueur ne faisaient qu’un [piece of] travail, l’oreille gauche du joueur était une autre, le corps était une autre pièce et le 10 éternel qui est écrit ci-dessous était une autre. »

« Un souhait d’anniversaire emblématique pour Leo Messi », a écrit le compte de magasin officiel de la superstar sur Instagram. « Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant…

« Un véritable maître de son métier, l’arpenteur-géomètre Abolfazi Sadeghi souhaite un joyeux anniversaire à Leo Messi avec le plus grand tableau au fusain du monde », ça a continué.

« [It’s] la plus grande peinture au fusain au monde, montrant le visage de Leo Messi et s’exécutant à l’aide de la technologie d’enquête dans le Salt Bowl (Kafe-namak à Sienne, Kerman, Iran.) »