« Juste exagéré » : Jonathan Turley dit que New York AG est « déterminé à détruire les entreprises de Trump »

Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington, a déclaré vendredi que la procureure générale démocrate de New York, Letitia James, était « résolue » à détruire l’empire commercial de l’ancien président Donald Trump.

Le 26 septembre, le juge Arthur F. Engoron de New York a rendu une décision déclarant l’entreprise de Trump coupable de fraude, ordonnant l’annulation des licences commerciales de Trump et cherchant à dissoudre les entreprises de Trump, mais la dissolution a été suspendue par un juge de la cour d’appel vendredi. . Trump s’est prononcé contre le procès, le qualifiant de « imposture » et appelant à la radiation d’Engoron. (EN RELATION : « Elle est politiquement motivée » : l’ancienne mère porteuse de Biden déchire les commentaires de NY AG)

MONTRE:



« Ces employés n’ont pas vraiment de représentant devant le tribunal pour défendre leurs intérêts et il y a aussi cette question de surpuissance », a déclaré Turley à l’animatrice invitée de « Ingraham Angle », Kayleigh McEnany. « Vous savez, il existe des preuves de surévaluation et de sous-évaluation des actifs dans cette affaire. Cela pose depuis longtemps un problème dans l’immobilier.

« Mais, mettant cela de côté, on peut comprendre qu’en vertu de cette loi new-yorkaise, qui est vraiment radicale, vous puissiez maintenir cette action. La question est de savoir pourquoi ils utilisent l’option nucléaire », a poursuivi Turley. « C’est l’une des plus grandes entreprises de New York, elle emploie beaucoup de personnes et possède des propriétés emblématiques. Il semble que le procureur général soit déterminé à dissoudre cette société.

Turley a noté que les entreprises de Trump n’étaient pas la seule entité que James avait cherché à dissoudre.

« Elle a fait la même chose avec la NRA », a ajouté Turley. « Elle a insisté pour que la principale organisation du deuxième amendement du pays soit simplement dissoute et cela ravit évidemment beaucoup de gens à New York. »

James a intenté une action en justice pour dissoudre la National Rifle Association en août 2020, alléguant une mauvaise conduite financière de la part de hauts dirigeants de l’organisation de défense des droits des armes à feu, dont le vice-président exécutif Wayne LaPierre. Lors de sa campagne pour le poste de procureur général en 2018, elle avait qualifié le groupe d’« organisation terroriste » dans une interview accordée à Ébène magazine et promettant de « détruire » le groupe de manière libérer de sa campagne.

Un juge d’un tribunal d’État a bloqué la dissolution de l’organisation dans une décision rendue en mars 2022.

« Mais les gens doivent s’asseoir et dire d’accord, allez, abordons cela avec maturité et calme », ​​a déclaré Turley. « Si la société est sous-évaluée et surévaluée, il pourrait y avoir une pénalité, mais dire que vous allez obtenir des centaines de millions de dollars et dissoudre l’une des plus grandes sociétés de New York, c’est assez exagéré quand on regarde les cas passés. »

