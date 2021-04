Les équipes de RESCUE n’ont plus que CINQ heures pour trouver un sous-marin disparu avant que les 53 membres d’équipage ne soient à court d’oxygène.

Le navire de la marine indonésienne a disparu vendredi et compte à son bord 53 membres d’équipage qui manquent rapidement de temps.

Les sauveteurs font face à une bataille contre la montre avec seulement cinq heures pour localiser le navire Crédit: EPA

Des hélicoptères et des navires continuent de scanner la zone alors qu’ils tentent désespérément de sauver les 35 membres d’équipage à bord Crédit: AP

Six navires de guerre, un hélicoptère et 400 personnes, ont déjà été déployés dans la région, avec des fonctionnaires désespérés essayant de se concentrer sur un signal radar détecté à partir d’un objet non identifié aujourd’hui.

Singapour et la Malaisie ont expédié des navires, et les États-Unis, l’Australie, la France et l’Allemagne ont également offert leur aide.

Le Sun avait précédemment rapporté que le sous-marin KRI Nanggala-402, âgé de 44 ans, avait disparu à environ 100 km au large de Bali tôt mercredi matin.

Le sous-marin de construction allemande avait effectué un exercice, mais n’a pas répondu et le contact a été perdu.

Certains rapports suggèrent que le contact s’est produit après que le sous-marin a reçu l’autorisation de plonger dans des eaux plus profondes.

Les responsables tentent maintenant de se concentrer sur un signal radar détecté à partir d’un objet non identifié Crédit: EPA

Ils ont perdu le contact après que le sous-marin ait reçu l’autorisation de plonger dans des eaux plus profondes Crédit: AP

Un déversement d’hydrocarbures trouvé près de l’endroit où le sous-marin a plongé pourrait indiquer des dommages au réservoir de carburant, ou pourrait également être un signal de l’équipage.

Les autorités ont maintenant confirmé qu’un objet à «force magnétique élevée» avait été repéré «flottant» à une profondeur de 50 à 100 mètres.

Ils ont dit que si le sous-marin était toujours intact, il n’aurait que suffisamment d’air pour durer jusqu’à l’aube de samedi.

Ils ont ajouté qu’ils cherchaient à savoir si le sous-marin avait perdu de la puissance pendant une plongée et ne pouvait pas exécuter les procédures d’urgence alors qu’il descendait à une profondeur de 600 à 700 mètres, bien au-delà de ses limites de survie.

« Jusqu’à présent, nous ne l’avons pas trouvé, mais avec l’équipement disponible, nous devrions être en mesure de trouver l’emplacement », a déclaré Achmad Riad, un porte-parole de l’armée indonésienne, lors d’une conférence de presse.

Cependant, beaucoup ont minimisé les chances de survie, notant que le seul sauvetage sous-marin réussi de l’histoire a eu lieu il y a plus de 80 ans.

La recherche continue.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

