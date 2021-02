Juste à temps pour l’enquête du FBI, CNN interdit à Chris Cuomo de couvrir son frère gouverneur – et le maire de New York s’entasse

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a fait l’objet d’une enquête du FBI sur la dissimulation du scandale des maisons de retraite de son administration, et d’anciens alliés fuient son navire en train de couler.

Cuomo fait l’objet d’une enquête du FBI et du bureau du procureur américain à Brooklyn pour la manière dont son groupe de travail sur les coronavirus a géré les maisons de retraite et autres établissements de soins pendant la pandémie. C’est selon le journal Times-Union de New York, qui a rapporté l’enquête mercredi tout en reconnaissant qu’elle était dans son « étapes préliminaires » et « aucune allégation d’actes répréhensibles n’a encore été faite.«

Le gouverneur est sous le microscope après que son assistant a admis lors d’un appel téléphonique avec les principaux démocrates d’État que l’administration Cuomo avait refusé de partager avec eux des statistiques sur le nombre de décès dans les maisons de retraite pour des raisons politiques, citant une enquête menée par le département du président de l’époque, Donald Trump. de la justice. Le nombre réel de décès dans les foyers de soins à New York a été sous-estimé d’au moins 50%, a constaté le procureur général de l’État le mois dernier dans un rapport cinglant qui a entraîné une correction immédiate – et toujours inexpliquée et sans excuse – sur le site Web de l’État.

Alors que le FBI ne l’a peut-être pas encore accusé de quoi que ce soit, le cercle intime de Cuomo semble devenir nerveux. CNN a confirmé mercredi avoir rétabli l’interdiction de permettre à l’ancre Chris Cuomo – le frère cadet du gouverneur – de «interviewer ou couvrir son frère», Tout en essayant de trouver des excuses pour l’incapacité du point de vente à couvrir le raz-de-marée des décès dans les maisons de soins infirmiers pendant qu’il se produisait, ou de le relier à l’ordre désormais infâme que Cuomo a donné en mars interdisant aux maisons de retraite de tester les patients arrivant des hôpitaux pour Covid 19. Au lieu de cela, les frères ont échangé des blagues et des blagues sur qui était « le préféré de la mère« lors des entretiens.

Le réseau du frère de Cuomo ne recule pas non plus. Le maire de New York, Bill de Blasio, qui s’est affronté à plusieurs reprises avec le gouverneur pendant la pandémie, a réussi à jeter un peu d’ombre tout en insistant sur le fait que tout allait comme d’habitude. Demandé si un appel téléphonique composé de menaces et « 10 minutes de cris« Était un comportement normal pour le gouverneur, de Blasio a convenu que l’appel était »classique Andrew Cuomo», Expliquant« de nombreuses personnes dans l’État de New York ont ​​reçu ces appels téléphoniques. »

L’intimidation n’a rien de nouveau.

« Les menaces, le dénigrement … j’ai entendu cela de nombreuses fois, et je sais que beaucoup d’autres personnes dans l’État l’ont entendu», A poursuivi de Blasio, exprimant son soutien à l’assemblyman Ron Kim du Queens – la dernière cible à dénoncer« l’intimidation »de Cuomo. Kim a reçu l’ordre de déclarer que le New York Post l’avait mal cité après avoir dit au journal que l’assistant du gouverneur essayait d’éviter d’être surpris avec des preuves incriminantes qui pourraient causer des ennuis à Albany avec le ministère de la Justice.

Les utilisateurs de médias sociaux à gauche et à droite ont profité d’un rare moment de leur tir partisan mutuel pour partager leur dégoût face aux actions de Cuomo.

Alors que CNN mettait honteusement le gouverneur Andrew Cuomo sur ses ondes pour rire avec son frère alors qu’il était présenté comme un leader noble, fort et grand, @rontkim faisait son travail en avril pour exposer la vérité. Pas difficile de voir pourquoi Andrew Cuomo veut le détruire. https://t.co/elF06uAj63 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 18 février 2021

Pourquoi Andrew Cuomo tient-il toujours son siège au bureau? – Kambree (@KamVTV) 16 février 2021

Vous vous souvenez quand chaque élite et expert démocrate disait qu’Andrew Cuomo devrait être président en même temps qu’il présidait plus de 15000 personnes âgées mourant dans des maisons de retraite tout en donnant à son donateur une loi protégeant les dirigeants des maisons de retraite des conséquences juridiques? – David Sirota (@davidsirota) 18 février 2021

Bien que certains n’aient pas pu résister à y apporter leurs sacs de frappe préférés.

Ce serait un bon jour pour Andrew Cuomo, Ted Cruz et Josh Hawley de démissionner. – People pour Bernie (@ People4Bernie) 13 février 2021

Les mêmes personnes essayant désespérément de savoir si Ted Cruz est à Cancun en ce moment ont passé toute l’année dernière à ignorer Andrew Cuomo tuant des milliers de personnes âgées alors que l’histoire était déjà complètement confirmée. – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 18 février 2021

