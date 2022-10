Just Stop Oil paie ses militants pour protester et obstruer les routes britanniques alors qu’ils sont financés par des méga-riches

JUST Stop Oil paie ses éco-manifestants pour obstruer les routes britanniques.

L’organisation, qui a stoppé à plusieurs reprises le trafic au cours des deux dernières semaines, est financée par les méga-riches.

Des militants de Just Stop Oil gravissent le pont QEII à Dartford Crédit : LNP

La police arrête un manifestant Just Stop Oil à Islington 1 crédit

Un membre du public en colère traîne un manifestant bloquant la route le 15 octobre Crédit : Reuters

Les gens riches des collines d’Hollywood – y compris la petite-fille d’un magnat du pétrole autrefois l’homme le plus riche du monde – offrent de l’argent aux groupes de campagne qui luttent contre le changement climatique, rapporte le Times.

Parmi eux se trouve Just Stop Oil, dont les membres ont été accusés cette semaine d’avoir “du sang sur les mains” suite à la mort de deux femmes lors d’une manif au Dartford Crossing.

Aileen Getty, héritière de l’empire pétrolier de son grand-père J Paul Getty, a personnellement donné plus de 900 000 £ à la cause.

Parmi les autres donateurs figurent le réalisateur Adam McKay, qui était derrière Step Brothers et Don’t Look Up, et Rory Kennedy, une fille du sénateur assassiné Robert Kennedy.

L’organisation à but non lucratif qu’ils soutiennent tous, le Climate Emergency Fund (CEF), a accordé cette année à Just Stop Oil près d’un million de livres sterling.

Mais comme il n’est pas enregistré en tant qu’entreprise ou organisation caritative au Royaume-Uni, les fonds n’ont pas besoin d’être déclarés publiquement et doivent simplement être déposés sur le compte bancaire d’une personne inconnue.

Il accepte également les dons des membres du public via sa page de financement participatif – y compris par la crypto-monnaie Ethereum.

Il indique que 50 £ pourraient payer pour qu’un jeune se rende à un événement, tandis que 1 000 £ financeraient l’hébergement pendant une semaine.

Ce mois-ci, Just Stop Oil a bloqué des routes à travers l’Angleterre, provoquant la fureur des automobilistes.

À Knightsbridge, à Londres, les guerriers verts ont empêché un bébé malade de se rendre à l’hôpital et un camion de pompiers répondant à l’incendie.

Quelques jours plus tard, des membres furieux du public ont traîné la foule hors du tarmac pour avoir empêché un chauffeur de camionnette de rendre visite à sa femme malade.

Mais surtout, les manifestants ont semé le chaos sur la M25 en escaladant le pont QEII de 275 pieds.

Les files d’attente atteignaient au moins six milles de long tandis que les idiots pendaient de la structure – avec un même refroidissement dans un hamac.

Le duo – nommé plus tard Morgan Trowland et Marcus Decker – a été accusé d’avoir “du sang sur les mains” après la mort de deux femmes au cours de leur action écologique.

Un automobiliste bloqué, et un autre qui s’est arrêté pour l’aider, ont été heurtés par une voiture alors qu’ils se tenaient sur l’accotement dur de la M20.

Le chauffeur de la camionnette Mark Heap – qui s’était également arrêté – a eu la colonne vertébrale cassée et une jambe fracturée.

« DU SANG SUR LEURS MAINS »

Les conducteurs utilisaient l’autoroute dans le but d’éviter d’énormes embouteillages sur la M25 causés par la démo à Dartford Crossing – qui relie le Kent et l’Essex.

De son lit d’hôpital, Mark, 54 ans, de Stebbing, Essex, a déclaré à propos des manifestants: «Ils n’avaient peut-être pas l’intention de blesser qui que ce soit, mais ils ont maintenant du sang sur les mains.

“Sans la manifestation, les services d’urgence auraient peut-être pu arriver à temps pour sauver les femmes.”

Il a été dit que les équipages ont mis jusqu’à 40 minutes pour se battre dans le chaos de la circulation pour atteindre les lieux à Swanley, dans le Kent.

L’une des femmes était Lisa Webber, maman de quatre enfants, à la fin de la trentaine.

L’autre était le “véritable héros du NHS”, le docteur Habiba Hajallie.

Une BMW X5 avait apparemment fait carrière sur trois voies.

Des guerriers écologiques allongés dans des hamacs sur le pont QEII, qui relie le Kent et l’Essex Crédit : PA

Un automobiliste en colère parle à un militant qui bloque une route à Knightsbridge Crédit : Tom Bowles / Agence Story Picture

Un manifestant éco pulvérisant New Scotland Yard à Londres Crédit : PA

Aileen Getty a financé une partie de l’action du groupe Crédit : Getty

L’un des membres du groupe de protestation en action à Westminster Crédit : Maciek Musialek / Agence Story Picture