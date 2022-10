Just Stop Oil a jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh. Était-ce une manifestation réussie?

« Qu’est-ce qui vaut le plus, l’art ou la vie ?

Cette question – et ce qui serait normalement une réponse évidente – s’est beaucoup compliquée le 14 octobre lorsque deux manifestants du groupe d’activisme climatique Just Stop Oil ont jeté de la soupe aux tomates sur Vincent Van Gogh. Tournesols à la National Gallery de Londres. Immédiatement après la cascade, les manifestants ont défié les spectateurs avec cette requête.

« Est-ce que ça vaut plus que la nourriture ? Vaut plus que la justice ? le manifestant a continué. “Êtes-vous plus préoccupé par la protection d’un tableau, ou la protection de notre planète et des gens?”

Just Stop Oil a fait la une des journaux internationaux pour cet incident, avec l’assaut de la publicité qui a attiré plus d’attention que le groupe n’en avait jamais reçu auparavant. Pourtant, une grande partie de l’attention des médias et du public était négative, beaucoup remettant en question l’efficacité de la manifestation et critiquant les manifestants pour avoir nui à leur propre cause. En mettant en péril l’une des œuvres d’art les plus aimées au monde, le groupe avait obscurci et éclipsé son message réel. Certes, des millions de personnes entendaient parler de Just Stop Oil pour la première fois, mais c’était maintenant probablement dans le contexte où des manifestants imprudents avaient ruiné Van Gogh. Tournesols juste pour faire un point.

Mais les manifestants n’avaient pas ruiné Van Gogh’s Tournesols. Le tableau, enfermé dans du verre, était complètement indemne; la National Gallery plus tard confirmé que seule la charpente avait été légèrement endommagée et que les manifestants avaient été arrêtés.

Que pourrait signifier la perte d’un grand tableau pour une civilisation qui n’existe pas ?

Pourtant, les vrais dégâts – à la cause urgente de la lutte contre l’industrie pétrolière dans la lutte pour sauver la planète – semblaient avoir été faits. “Jeter de la soupe sur des peintures ne sauvera pas le climat”, a couru une réponse médiatique typique, tandis que TikTok a immédiatement évoqué les théories du complot selon lesquelles les manifestants ont en fait été embauchés par l’industrie pétrolière pour retourner le public contre les manifestations pétrolières. Plusieurs amis avec qui j’ai parlé après l’incident avaient seulement entendu dire que Tournesols avait été ciblé, non pas que la peinture était très bien. Et peu d’articles dans les médias ont même pris la peine de mentionner l’objectif ultime de Just Stop Oil : mettre un terme aux nouvelles licences pétrolières en Grande-Bretagne. Donc : Était-ce une manifestation réussie ?

Quand j’ai appris que le tableau était sain et sauf, ma réaction est rapidement passée de “C’est horrifiant” à “C’est peut-être la meilleure protestation de tous les temps”. Au moins, c’est celui auquel je vais penser pendant longtemps.

Il y a une énorme différence entre une manifestation climatique qui détruit l’art au nom de la sauvegarde de la planète et une manifestation climatique qui menace de détruire l’art mais ne la mène pas à bien. Les premiers traitent l’art et la valeur culturelle que nous lui attribuons comme accessoires dans la lutte pour sauver la planète, ignorant qu’une civilisation sans art est une perte incroyable.

Le second type de protestation, cependant, soulève toutes sortes de questions en l’absence de destruction réelle. Qu’est-ce que cela aurait signifié si nous avions perdu Tournesols? Un tel acte aurait généré une période de deuil collectif international, un sentiment unifié de perte qu’aucune urgence face à la crise climatique n’a pu égaler. Mais que pourrait signifier la perte d’un grand tableau – dont la valeur déclarée de 81 millions de dollars découle non seulement de sa beauté et de son importance historique, mais aussi des méthodes profondément subjectives et souvent lourdes du marché de l’art – pour une civilisation qui n’existe pas ? La perspective de cette perte, évitée, nous permet de confronter sérieusement la mesure dans laquelle nous, en tant que société, rejetons et minimisons collectivement le changement climatique.

L’une des raisons à cela pourrait être l’ampleur même de la crise : elle est si énorme qu’il est presque impossible de bien comprendre – la version planétaire d’un mort contre un million de morts. Il est difficile de regarder de front la véritable destruction que le changement climatique cause déjà, et encore plus difficile de savoir comment apporter des changements significatifs individuellement tout en luttant contre l’anxiété climatique. Tout cela peut conduire au mépris.

Les rapports sérieux sur le changement climatique sont souvent mal interprétés et mal compris, ce qui entraîne plus de confusion et moins de clarté sur les véritables enjeux. Représentations médiatiques d’individus confrontés à la crise climatique – pensez Ville S ou Premier réformé – capturent leur désespoir d’une manière qui frise l’effroi. De tels récits utilisent le changement climatique pour provoquer une crise existentielle personnelle, qualifiant leurs sujets de troubles mentaux ou peut-être simplement obsédés par l’apocalypse. Ce stéréotype s’est transposé dans la réalité lorsque, le 22 avril (Jour de la Terre) de cette année, le militant climatique de longue date Wynn Bruce est mort par immolation sur les marches de la Cour suprême, dans un dernier acte de protestation. Les médias, lorsqu’ils n’ignoraient pas la mort de Bruce, l’ont dépeint comme mentalement et émotionnellement instable.

Dans un contexte, l’art devient une arme politique incendiaire ; dans un autre, même sa destruction n’est qu’un autre moyen de faire du profit

Pendant ce temps, Just Stop Oil, formé au début de 2022 au sein d’une coalition de groupes militants, multipliait ses manifestations depuis des mois. Le groupe avait généré des rames de presse négative pour avoir bloqué le trafic lors d’actions à travers le Royaume-Uni et l’Europe. En avril, une semaine avant la mort de Bruce, un manifestant de Just Stop Oil est devenu viral pour une interview avec Bonjour Bretagne qui ressemblait fortement à la comédie dramatique parodique Ne lève pas les yeux. Dans l’interview, la manifestante Miranda Whelehan a tenté de se concentrer sur les récents appels à une action climatique forte et rapide – en particulier un rapport publié plus tôt dans le mois par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies qui appelait à une urgence “maintenant ou jamais” pour réduire émissions énergétiques. Au lieu de cela, les experts ont passé l’interview à se moquer d’elle et de ses collègues militants, les critiquant pour avoir bloqué la circulation et qualifié la croisade de “terrain de jeu”.

“Ma crainte est qu’ils ne comprennent la réalité de la crise climatique que lorsqu’elle sera à leur porte”, a écrit Whelehan plus tard, “peut-être lorsque les eaux de crue s’écoulent de manière incontrôlable dans leurs maisons, ou lorsqu’ils ne peuvent plus trouver de nourriture dans les supermarchés. .”

Just Stop Oil a également intensifié la créativité de ses manifestations, se rendant sur l’astroturf pour interrompre brièvement les événements de course de Formule 1 et, en juin, créant une version apocalypse climatique de Le Hay Wain, du peintre anglais du XIXe siècle John Constable, et en le drapant sur l’original. Cette manifestation, également à la National Gallery, a vu plusieurs militants se coller à plusieurs peintures de la galerie, et semble rétrospectivement comme un essai pour le grand événement avec Tournesols. Une fois de plus, la peinture du gendarme était intacte.

Plus important encore, toutes ces actions de la part de Just Stop Oil ont été pacifiques – perturbatrices mais pas nuisibles. Et jusqu’à la manifestation de Van Gogh, peu de choses ont suscité beaucoup d’intérêt ou de sympathie auprès du public.

Juste curieux de connaître la tactique appropriée, parce que si l’idée de la soupe aux tomates était idiote et aliénante, et que s’immoler par le feu ne suffit pas, et que les législateurs criminalisent les manifestations, et que le blocage de la circulation est gênant, et que les livres sur l’activisme sont interdits, quelles sont les options ? – derecka (@dereckapurnell) 15 octobre 2022

Dans leur quête pour améliorer l’efficacité des protestations, pourquoi Just Stop Oil s’est-il tourné vers l’art ? Pourquoi impliquer l’une des peintures les plus célèbres au monde – et qu’est-ce que cela dit sur la relation de l’art au consumérisme moderne que cette seule manifestation a attiré plus d’attention que toutes leurs autres manifestations combinées ?

Le lien entre l’art et la contestation politique a une longue histoire ; comme Jézabel l’a noté après la manifestation de la semaine dernière, “Détruire l’art est son propre genre de théâtre politique.” En 1913-14, de nombreux suffragistes britanniques ont détruit ou vandalisé plusieurs tableaux, dont le célèbre nu de Velasquez Rokeby Vénus, en réponse à la tentative du gouvernement de réprimer le travail de leur chef, Emmeline Pankhurst. Leur logique était que si le gouvernement détruisait les femmes, il détruirait l’art représentant des femmes : « Vous pouvez obtenir une autre photo, mais vous ne pouvez pas obtenir une vie », a déclaré l’une des suffragistes à la presse.

En 2012, un homme est allé en prison pour avoir percé un trou dans un Monet (le tableau a été réparé) dans une vague protestation contre « l’État » ; plus tôt cette année, un individu a étalé un gâteau sur le verre Mona Lisa (une cible fréquente d’attaques à motivation politique) dans une autre manifestation climatique. La destruction implicite ou réelle de l’art a également été une arme politique, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis ont détruit ou perdu des œuvres d’art majeures lors du pillage systématique de l’art à travers l’Europe.

La valeur culturelle collective de ces œuvres d’art perdues et pillées est inestimable, mais la nature subjective de l’art signifie que la fixation d’une valeur sur des œuvres d’art individuelles peut sembler glissante et arbitraire. Par exemple, en 2013, un tableau de John Constable s’est vendu 5 200 $ pour se revendre deux ans plus tard pour 5,2 millions de dollars. L’art est devenu de plus en plus une forme commode d’exploitation ; la scène artistique contemporaine regorge de fraudeurs, de faussaires et de stratagèmes de blanchiment d’argent, l’art en effervescence générant des ventes astronomiques aux enchères. Tout cela peut faire en sorte que l’achat et la vente d’art ressemblent davantage à un jeu d’arnaque et moins à un processus respectueux de préservation.

Jeter de la soupe aux tomates sur l’une des peintures les plus chères du monde semble contrecarrer les excès d’exploitation de la culture artistique

Des artistes comme Banksy ont construit leur carrière en remettant en question la relation entre l’art et le consumérisme, en se demandant à quel moment l’art commence à avoir un sens et une valeur monétaire et à quel moment il commence à ressembler à une arnaque, vendue sous, disons, la forme de un chien ballon de 50 millions de dollars. Quand Banksy a à moitié déchiqueté son célèbre Ballon Fille en 2018, il l’a fait pour dénoncer le consumérisme vide, tout en participant sciemment au jeu consumériste, son travail prenant immédiatement de la valeur à cause de sa farce. Plus récemment, en septembre, un investisseur mexicain de NFT aurait mis le feu à une peinture de 10 millions de dollars de Frida Kahlo dans le but d’augmenter sa valeur en tant qu’actif numérique. De telles cascades révèlent à quel point notre révérence culturelle pour l’art peut être mercurielle : dans un contexte, l’art devient une arme politique incendiaire ; dans un autre, même sa destruction n’est qu’un autre moyen de faire du profit.

À la lumière de tout cela, jeter de la soupe aux tomates sur une copie protégée et vitrée de Tournesols – l’une des peintures les plus chères au monde – semble contrecarrer les excès d’exploitation de la culture artistique. Un dessin brûlant de Frida Kahlo compte-t-il plus pour nous qu’un militant climatique qui s’immole ? Pourquoi ne pas mettre cette juxtaposition en relief encore plus frappant : la destruction immédiate d’un Van Gogh nous importe-t-elle plus que la destruction de toute vie ?

Cela semble être l’ultime utilité de jeter de la soupe aux tomates sur Van Gogh Tournesols: non pas pour attirer l’attention ou semer la pagaille, mais pour activer notre amour de l’art, notre sens de l’émerveillement, de la crainte et de la révérence. La première protestation contre l’art n’a pas fonctionné de la même manière parce que peu d’œuvres d’art évoquent la même réponse émotionnelle universelle instantanée que Tournesols. Le choc et la consternation que vous avez pu ressentir lorsque vous avez entendu Tournesols pourrait être endommagé est tout à fait lié à la façon dont vous avez pleuré lorsque vous avez appris que Notre-Dame était en feu. Si vous pouvez pleurer la perspective de perdre ces artefacts culturels bien-aimés, vous pleurerez peut-être aussi quand vous apprendrez qu’en moyenne, les populations animales globales ont diminué des deux tiers au cours du dernier demi-siècle, un signe avant-coureur d’écosystèmes en péril. . Ou vous allez, espérons-le, vraiment intérioriser la réalité selon laquelle 2025 est la dernière année absolue où nous pouvons continuer à augmenter les émissions énergétiques mondiales si nous voulons plafonner le réchauffement climatique à 2 ° C et ainsi, espérons-le, éviter la destruction planétaire.

L’astronaute d’Apollo 9 Russell “Rusty” Schweickart, qui a effectué la première sortie dans l’espace de la série Apollo, a un jour décrit de manière mémorable ses cinq minutes passées à contempler la Terre depuis l’espace : “Vous réalisez que sur ce petit endroit se trouve tout ce qui signifie quelque chose pour vous”, a-t-il écrit. : “Toute l’histoire, toute la poésie, toute la musique, tout l’art, la mort, la naissance, l’amour, les larmes, tous les jeux, toute la joie – tout sur ce petit endroit.”

Tels sont enfin les véritables enjeux : un chef-d’œuvre artistique maintenant – ou tout ce qui incite les artistes à créer en premier lieu.