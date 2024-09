Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Karen Elson et Lee Foster sont mariés !

Le mannequin et auteur-compositeur-interprète de 45 ans s’est marié aux Electric Lady Studios avec son collectionneur d’art et conservateur samedi soir (7 septembre) parmi une équipe de stars à New York.Lee est également associé directeur des studios.)

La mariée portait une coutume Valentino robe, écrire une lettre d’amour au directeur créatif Alessandro Michele lui demandant de créer sa robe de mariée, la première jamais produite par le créateur pour la maison.

« Je le sais Alexandre pendant de nombreuses années, et je savais que son toucher serait si rêveur et magique et très moi », Karen dit Vogue« Je lui ai écrit pour lui demander s’il voulait bien me confectionner une robe de mariée et participer à ce moment spécial de ma vie. Heureusement pour moi, il a accepté avec plaisir. »

Elle a marché dans l’allée au son de la chanson « True Love Will Find You in the End » de Daniel Johnstonet sa fille Scarlett a été la seule demoiselle d’honneur.

