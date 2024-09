Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Kendrick Lamar est en tête d’affiche du Super Bowl 2025 spectacle de la mi-temps !

La superstar de « Not Like Us » a été officiellement annoncée comme artiste du spectacle de mi-temps de l’année prochaine par Roc Nation, Apple Music et la NFL. Il montera sur scène au Caesars Superdome le dimanche 9 février 2025 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Le Super Bowl 2025 sera diffusé sur RENARD.

« Le rap reste le genre musical qui a le plus d’impact à ce jour. Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont trouvé le bon », a-t-il déclaré dans un communiqué.

