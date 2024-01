JUST IN : Tunji-Ojo évite l’invitation du CCB

Le ministre de l’Intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, a refusé une invitation du Bureau du code de conduite concernant une enquête en cours proche d’une violation présumée du Code de conduite des agents publics.

Notre correspondant qui se trouvait mardi au siège du CCB, Secrétariat fédéral, à Abuja, a constaté que le ministre, qui devait rencontrer les interrogateurs à 11 heures, ne s’est pas présenté au bureau entre 10 heures et 13 heures.

Confirmant cette évolution lors d’un entretien téléphonique mardi, la porte-parole du CCB, Veronica Kato, a déclaré que l’interrogatoire du ministre serait reporté à une date ultérieure suite à sa note au bureau faisant état d’une affectation nationale.

« Oui, l’interrogatoire du ministre a été reporté. Il a écrit, demandant que cela soit reporté parce qu’il a une mission nationale, donc cela a été reporté à une date ultérieure », a déclaré Kato.

Interrogée sur la prochaine date prévue, elle a répondu qu’il n’y avait pas encore de date précise.

“Nous n’avons pas de date précise pour l’instant, mais cela a été reporté à un autre jour”, a-t-elle déclaré.

Le CCB avait invité le ministre en difficulté au sujet de l’implication de son entreprise dans un contrat de 438 millions de livres sterling avec le ministère des Affaires humanitaires et de la Lutte contre la pauvreté.

La société New Planet Projects, qui appartiendrait au ministre, a bénéficié d’un contrat du ministère.

Un document obtenu en exclusivité par notre correspondant lundi révèle que le CCB a invité le ministre à comparaître devant lui le mardi 16 janvier 2024, au siège du CCB, Federal Secretariat Complex, Abuja.

Le document signé par Gwimi SP, directeur des enquêtes et de la surveillance du CCB, au nom du président du CCB, Murtala Aliyu, a révélé que l’invitation du bureau dépend de son mandat et de ses pouvoirs tels qu’énoncés dans la troisième annexe, partie 1, 3 (e ) de la Constitution de 1999.

La lettre adressée au ministre disait : « Le bureau enquête sur un cas de violation présumée du Code de conduite des agents publics dans lequel votre nom figurait en bonne place. En conséquence, vous êtes convoqué à un entretien programmé comme suit :

« Date : mardi 16 janvier 2024. Heure : 11 heures. Lieu : Siège du CCB au 5ème étage, Annexe III, Phase I, Complexe du Secrétariat fédéral, Abuja.

«Cette invitation est conforme au mandat et aux pouvoirs du Bureau tels qu’ils sont énoncés dans la troisième annexe, partie I, paragraphe 3 (e) de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria telle que modifiée. Veuillez être correctement guidé.

Des groupes d’intérêt défendent Tunji-Ojo et allèguent un procès médiatique

Parallèlement, certains groupes d’intérêt, la Coalition des organisations de défense des droits civiques et Elite Africa, ont défendu les allégations contre le ministre en difficulté, tout en évoquant un procès médiatique et en accusant ses opposants d’être mécontents de sa « popularité croissante ».

Dans un communiqué publié lundi, le CCRO a déclaré : « La Coalition des organisations de défense des droits civiques souhaite sans équivoque démystifier la prétendue invitation du ministre de l’Intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, par le Bureau du code de conduite pour corruption présumée.

« Ce dernier rapport d’une partie des médias s’inscrit dans la série de campagnes de calomnie récemment orchestrées par des propagandistes sponsorisés qui cherchent principalement à discréditer la transformation radicale entreprise par Tunji-Ojo et, par extension, à saper les réalisations du président Bola Tinubu.

« Il ne fait aucun doute que le moment et la nature de ces allégations semblent suspects et politiquement motivés, visant à ternir la réputation d’un fonctionnaire connu pour son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité.

« Nous avons examiné minutieusement les circonstances entourant la prétendue invitation du CCB et avons constaté qu’elles manquaient de preuves crédibles, ressemblant davantage à une campagne de diffamation qu’à une véritable quête de justice. Nous voulons croire fermement que si une conversation ou un interrogatoire doit être mené par le CBB, comment cela est-il devenu une affaire médiatique, s’il ne s’agit pas d’une campagne de diffamation, comme nous le soupçonnions ?

Le deuxième groupe, Elite Africa, a attaqué dans un communiqué le South West Integrity Group pour avoir exigé la suspension de Tunji-Ojo pour corruption présumée.

La déclaration disait notamment : « Le South West Integrity Group, dans une publication, a déclaré que Tunji-Ojo devrait démissionner en raison de son implication présumée dans la récente controverse sur l’attribution de contrats au ministère des Affaires humanitaires et de la Lutte contre la pauvreté.

« Le moment choisi pour ces allégations, associé aux réformes radicales qu’il a instituées, fait sourciller. Il semble que certains éléments du paysage politique soient inquiets de la position inflexible de Tunji-Ojo contre la corruption.

« Ses antécédents en matière de démantèlement des systèmes d’exploitation établis ont fait de lui une épine dans le pied de ceux qui ont prospéré grâce à la malversation. »