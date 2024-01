Just In : Jubilation alors que Tinubu donne rendez-vous à l’ancien nommé par Buhari

Le président Bola Tinubu a approuvé la nomination de Didi Esther Walson-Jack au poste de secrétaire permanent du ministère de l’Éducation

L’ancien président Muhammadu Buhari a nommé pour la première fois Didi Esther Walson-Jack au poste de secrétaire permanent du bureau de protection sociale du chef du service de la fonction publique de la Fédération en 2017.

Didi Esther est l’épouse de l’ancien secrétaire général de la NBA et un éminent éducateur civique, l’hon. Nimi Walson-Jack

Le journaliste légitime de Bada Yusuf est un rédacteur politique et d’actualité accompli, avec plus de sept ans d’expérience dans le journalisme et l’écriture.

FCT, Abuja – Le pendule des nominations du président Bola Tinubu a fait basculer Benin City lorsqu’il a annoncé la nomination de Didi Esther Walson-Jack au poste de secrétaire permanent du ministère fédéral de l’Éducation.

Le président sortant Muhammadu Buhari a nommé Esther Walson-Jack pour la première fois en 2017, et elle a occupé différents postes, notamment en tant que secrétaire permanente du bureau de protection sociale du chef du service de la fonction publique de la Fédération, ministère du Delta du Niger. Affaires étrangères, ministères fédéraux de l’Énergie, des Ressources en eau et de l’Assainissement.

Lire aussi “Si c’était un élu”: l’avocat s’exprime sur l’action de Tinubu contre Betta Edu

Tinubu nomme Walson Jack au poste de secrétaire permanent du ministère de l’Éducation Crédit photo : Bola Ahmed Tinubu, Muhammadu Buhari

Source : Twitter

Selon DirectionEsther Walson-Jack a fait ses études primaires et secondaires au Collège fédéral des filles du gouvernement de Benin City et au Collège du gouvernement fédéral d’Ilorin.

FAITES ATTENTION: Consultez les actualités sélectionnées exactement pour toi ➡️ retrouvez le “Recommandé pour vous” bloquez sur la page d’accueil et profitez-en !

Détails sur la nouvelle personne nommée par Tinubu

Elle était parmi les premiers Nigérians d’être éduqué dans les écoles de l’unité du pays et a également accédé à un poste de haut rang au ministère de l’Éducation.

Esther Walson-Jack a étudié le droit à l’Université de Lagos et a été admise au barreau nigérian en 1987. Elle est l’épouse de l’ancien secrétaire général de l’Association du barreau nigérian (NBA) et un éminent éducateur civique au Nigeria, l’hon. Nimi Walson-Jack. Le couple a la chance d’avoir deux enfants qui sont également avocats.

Lire aussi “L’action de Betta Edu contredit les valeurs axées sur les jeunes”, déclare une avocate en posant des questions

L’ancienne personne nommée par l’ancien président Buhari devait mettre à profit sa vaste expérience et son dévouement pour travailler de manière excellente au ministère de l’Éducation afin d’améliorer les politiques et les normes du système éducatif nigérian et de mettre en œuvre le programme d’espoir renouvelé de Tinubu.

Tinubu limoge les candidats nommés par Buhari, Okoh et Irukera

Légitime.ng a rapporté plus tôt que le président Bola Tinubu avait limogé deux administrateurs nommés par l’ancien président Muhammadu Buhari.

Babatunde Irukera, le directeur général du FCCPas nommé par Buhari en 2019, a été la première victime.

Alexander Ayoola Okoh, le directeur général et PDG de BPE, nommé par Buhari en 2017, est le deuxième à être démis de ses fonctions par Tinubu lors du dernier remaniement de ses agences.

Source : Legit.ng