Just Eat Takeaway subit la pression d’un actionnaire de premier plan

Un employé prépare une pizza à côté d’un sac de livraison de la marque Just Eat Plc dans la cuisine de la pizzeria à emporter The Fat Pizza à Southend-on-Sea, au Royaume-Uni, le jeudi 19 décembre 2019.

LONDRES — Just Eat Takeaway.com est l’une des plus grandes entreprises de livraison de nourriture en Europe, avec une valeur marchande de 17,8 milliards de dollars. Mais un actionnaire pense que cela devrait valoir beaucoup plus.

« La communication profondément imparfaite de JET en a fait le stock de livraison de nourriture en ligne le moins performant au cours des deux dernières années malgré de solides performances opérationnelles », a déclaré mardi Cat Rock Capital, qui détient une participation de 4,2% dans Just Eat Takeaway.

Les actions cotées à Amsterdam de JET sont en baisse d’environ 22% depuis le début de l’année. Le rival allemand Delivery Hero a chuté d’environ 2% depuis le début de l’année.

Cat Rock Capital a déclaré que le multiple de revenus de JET était plus faible que celui de ses concurrents. DoorDash, qui devrait générer un montant similaire de ventes à JET cette année, vaut plus de quatre fois plus que son homologue européen, a déclaré la société.

JET a été formé l’année dernière à la suite d’une fusion entre le britannique Just Eat et l’opérateur néerlandais Takeaway.com. L’application de vente à emporter en ligne combinée a ensuite acquis la société américaine Grubhub, battant une offre publique d’achat rivale d’Uber.

Cat Rock Capital a déclaré que JET était lui-même vulnérable à une prise de contrôle par un concurrent – ​​et ce ne serait pas à un prix favorable.

« Just Eat Takeaway.com est une entreprise fantastique avec des positions n ° 1 sur de nombreux marchés de livraison de nourriture en ligne les plus précieux au monde et une longue piste de croissance », a déclaré Alex Captain, fondateur et associé directeur de Cat Rock Capital.