Just Eat Takeaway fermera son service de livraison interne à Paris

Amazon reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Royaume-Uni pour 2024

Amazon a rapporté : « Amazon a été nommé Top Employer 2024 au Royaume-Uni par le Top Employer Institute, l’une des certifications les plus prestigieuses au monde dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en reconnaissance de notre engagement en faveur du développement et du bien-être des employés. nos employés. En plus de la distinction britannique, décernée pour la première fois, Amazon a également été certifié comme l’un des meilleurs employeurs d’Europe pour la deuxième année consécutive”.

Source: à propos d’amazon.co.uk

La chute des ventes au détail au Royaume-Uni laisse entrevoir un nouveau risque de récession

Les détaillants britanniques ont subi en décembre la plus forte baisse de leurs ventes depuis près de trois ans, augmentant le risque que l’économie entre en récession à la fin de l’année dernière, selon les données officielles. L’Office national des statistiques a déclaré que les gens faisant leurs achats de Noël plus tôt que d’habitude – en particulier pour les produits alimentaires – ont contribué à la baisse des volumes de ventes au détail de 3,2% entre décembre et novembre.

Source: Reuters.com

France : Just Eat Takeaway va mettre fin au service de livraison à Paris, une centaine d’emplois touchés

Just Eat Takeaway va fermer son service de livraison interne à Paris, a annoncé la plus grande entreprise de livraison de repas en Europe, une décision qui pourrait avoir un impact sur une centaine d’emplois.

Source: Reuters.com

L’entreprise ougandaise Fiber Foods obtient un investissement dans un ingrédient de jacquier pour les alternatives à la viande

L’Ouganda Aliments riches en fibresun pionnier de jacquier pour les substituts de viande destinés à la restauration, a reçu un investissement non divulgué de FoodSparks, un fonds pour les startups technologiques agroalimentaires lancé par PeakBridge et Alimentation EITl’un des plus grands écosystème d’innovation agroalimentaire.

Source: vegconomist.com

Royaume-Uni : le magasin agricole de Dawlish ferme subitement ses portes alors que son entreprise fait faillite

Un magasin agricole du Devon a fermé ses portes après la faillite de l’entreprise qui le dirigeait, laissant des dettes de 150 000 £. L’entreprise familiale Dawlish Farmshop a fermé récemment après la liquidation de The Devon Fruit Company Ltd. Le magasin était basé à The Strand, au cœur de la ville balnéaire. Il est actuellement fermé mais devrait rouvrir prochainement sous un nouveau nom et géré par un opérateur distinct.

Source: devonlive.com

En profondeur : Pourquoi Lidl voit ses marges diminuer

Les opérations internationales de Lidl connaissent une croissance rapide, mais les marges sont sous pression car le discounter ne répercute pas toutes les augmentations de prix sur les consommateurs et les coûts d’investissement restent élevés.

Source: retaildetail.eu

Malte : les prix de 400 produits alimentaires seront réduits de 15 % à partir du 1er février

Les prix de 400 produits alimentaires de base seront réduits de 15 % à partir du 1er février dans le cadre d’un accord négocié entre le gouvernement, les importateurs et les grands détaillants pour réduire l’inflation. Le Premier ministre Robert Abela et le ministre de l’Économie Silvio Schembri ont déclaré lors d’une conférence de presse que le prix de détail recommandé (PPC) des produits suivants serait réduit, notamment les pois surgelés, le brocoli et les épinards ; tartinades de légumes standard faibles en gras et réduites en sel ; frites friables surgelées coupe droite.

Source: timesofmalta.com

M&S va investir 30 millions de livres sterling dans des magasins écossais

M&S a dévoilé son intention d’investir 30 millions de livres sterling dans des magasins physiques à travers l’Écosse. L’investissement du détaillant permettra l’ouverture et l’agrandissement de plus de cinq nouveaux magasins au cours des dix-huit prochains mois, soutenant ainsi plus de 6 500 emplois dans les communautés à travers le pays.

Source: entreprise.marksandspencer.com

Royaume-Uni : Pepco annonce une baisse de 2,3% de ses ventes sous-jacentes

Détaillant discount Pepco a fait état d’une baisse de 2,3% de ses ventes sous-jacentes au cours du trimestre de Noël. Le propriétaire coté à Varsovie de Pepco, Dealz et Terre-Neuve Les marques ont déclaré que le chiffre d’affaires du groupe s’élevait à 1,9 milliard d’euros au cours des trois mois clos le 31 décembre, son premier trimestre fiscal.

Source: checkout.ie

Instacart sera-t-il racheté par Uber Eats ?

Les actions de la plateforme de livraison de courses Instacart ont bondi d’environ 11 % après qu’un analyste a émis l’hypothèse que la société pourrait être une cible d’acquisition pour Uber Eats. Deepak Mathivanan, analyste chez Wolfe Research, a rehaussé Instacart à la note « surperformance » et a déclaré que la société pourrait être une cible de rachat pour Uber Technologies, société mère d’Uber Eats, selon des informations.

Source: supermarchénews.com

États-Unis : l’ancien directeur marketing de FreshDirect rejoint The Giant Company

The Giant Company a nommé John MacDonald, parti en 2021 pour devenir directeur du marketing de l’épicier en ligne FreshDirect, au poste de vice-président des projets spéciaux pour la chaîne de supermarchés de la côte Est.

Source: www.grocerydive.com

États-Unis : Natural Grocers s’apprête à ouvrir un nouveau magasin à Gunnison, Colorado

Natural Grocers est heureux d’annoncer l’ouverture prochaine de son nouveau magasin à Gunnison, Colorado, le mercredi 31 janvier. Ce sera le 46e magasin de Natural Grocers dans l’État du Colorado. Les festivités d’inauguration du nouveau site de Gunnison se dérouleront du 31 janvier au 29 février : jusqu’à 50 % de réduction – Les produits de chaque département seront disponibles avec des remises spéciales d’ouverture, y compris des mandarines en sac 100 % certifiées biologiques par l’USDA.

Source: supermarchénews.com

États-Unis : Lowes Foods entre en mode expansion

Lowes Foods, un épicier basé dans les Carolines et dont le siège est à Winston-Salem, a signé des baux pour deux nouveaux magasins. Un magasin sera situé à Lexington, en Caroline du Sud, à l’angle nord-est de Platt Springs Road et de South Lake Drive. L’autre magasin sera situé à Waxhaw, en Caroline du Nord, à l’angle sud-ouest de Providence Road et de Prescott Glenn Parkway. Les horaires de construction et d’ouverture n’ont pas été déterminés.

Source: progressifgrocer.com

États-Unis : KeHE ouvre un centre de distribution dans la région de Miami

Distributeurs KeHE célèbre l’inauguration de son nouveau centre de distribution dans la région de Miami. Le nouveau centre de distribution comprend 360 000 pieds carrés répartis sur cinq zones de température, un espace d’entrepôt sec climatisé, un congélateur et une glacière, une salle de crème glacée et une salle flexible/frais.

Source: progressifgrocer.com

États-Unis : BJ’s poursuit sa croissance constante avec le dernier New York Club

Suivant le ouverture de son dernier emplacement à North Jacksonville, en Floride, le BJ’s Wholesale Club se dirige vers le nord, en direction de New York, pour sa prochaine cérémonie d’inauguration. Le détaillant devrait ouvrir son club à Johnson City le 26 janvier, ce qui marquera son 48e emplacement dans l’Empire State. Les Johnson City BJ’s proposeront des aliments frais, des produits frais, des produits de charcuterie à service complet, des produits de boulangerie frais, des articles ménagers essentiels, des décorations pour la maison et des fournitures pour animaux de compagnie, ainsi qu’une station-service sur place.

Source: progressifgrocer.com

États-Unis : La nouvelle collection de boissons gazeuses de Daily Harvest rend la consommation de fruits et légumes savoureuse, amusante et pratique pour les enfants et les enfants intérieurs

Récolte quotidiennel’entreprise dont la mission est de faciliter la consommation de fruits et légumes cultivés de manière durable, a annoncé le lancement de Pops, la toute première collection de la marque dédiée au plaisir des enfants – et de leurs grands. Avec moins de huit grammes de sucre non raffiné et six ingrédients ou moins par portion, ces sucettes glacées emballées aux fruits et légumes sont prêtes à être consommées dès la sortie du congélateur et plairont à coup sûr aux petits et aux grands.

Source: prnewswire.com

Walmart va augmenter les salaires annuels des directeurs de magasins aux États-Unis

Walmart a annoncé qu’il augmenterait le salaire annuel moyen et les primes de ses directeurs de magasins américains à partir du 1er février, portant ainsi le salaire horaire moyen du géant de la vente au détail à plus de 18 dollars.

Source: Reuters.com

États-Unis : Fiddelke, le directeur financier de Target, assumera le rôle de COO

Target a annoncé avoir nommé le directeur financier Michael Fiddelke son nouveau directeur de l’exploitation, à compter du 4 février, en remplacement de John Mulligan, cadre de longue date.

Source: Reuters.com