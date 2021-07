Avec un gazouillis faux de quelques mots – « Vous, vous avez ce dont j’ai besoin » – Biz Markie s’est imposé dans la tradition hip-hop.

Le rappeur-producteur-acteur est devenu un incontournable de la culture pop après « Just a Friend », son tube du Top 10 des ventes de platine en 1989 qui apparaîtra au fil des ans dans des émissions de télévision aussi variées que « It’s Always Sunny in Philadelphia » et « Black -ish. «

Markie est décédé vendredi, a confirmé sa manager Jenni Izumi à USA TODAY dans un communiqué. Il avait 57 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons, ce soir, avec son épouse Tara à ses côtés, le pionnier du Hip Hop Biz Markie est décédé paisiblement. Nous sommes reconnaissants pour les nombreux appels et prières de soutien que nous avons reçus pendant cette période difficile, » lire la déclaration.

« Biz a créé un héritage artistique qui sera à jamais célébré par ses pairs de l’industrie et ses fans bien-aimés dont il a pu toucher la vie à travers la musique, s’étalant sur plus de 35 ans. Il laisse derrière lui une femme, de nombreux membres de sa famille et des amis proches qui lui manqueront sa personnalité vibrante, ses blagues constantes et ses plaisanteries fréquentes. Nous demandons respectueusement l’intimité de sa famille alors qu’elle pleure son être cher. «

Chanson de céréales : Biz Markie chante pour Lucky Charms

Markie a sorti trois autres albums entre 1991 et 2003, mais il n’a jamais remporté beaucoup de succès musical après « Young Girl Bluez », qui a atteint la 4e place du palmarès du rap Billboard en 1993.

Mais une carrière de voix off (« Kung Faux », « SpongeBob SquarePants »), des apparitions d’acteur autodérision (« Sharknado 2: The Second One ») et, en 2020, une émission en semaine sur LL Cool J’s Rock the Bells Radio de SiriusXM canal, a maintenu sa visibilité.

Né Marcel Theo Hall à Harlem, le rappeur souffrait de diabète de type 2 et a déclaré à ABC en 2014 que les médecins l’avaient informé qu’il pourrait perdre ses pieds.

« Ils ont dit que je pouvais perdre des parties du corps. Beaucoup de choses pourraient arriver », a déclaré Markie.

En juillet 2020, Markie a été hospitalisé plusieurs semaines dans le Maryland pour des complications liées à son diabète.

Plus tôt ce mois-ci, Markie luttait à nouveau contre de « graves problèmes de santé », selon Izumi, lorsque des informations erronées sur sa mort ont commencé à circuler.

Connu dans l’industrie de la musique sous le nom de « Clown Prince of Hip-Hop », Markie a lancé sa carrière sur la scène des clubs new-yorkais dans les années 1980 et s’est produit dans des collèges du Mid-Atlantic. Son surnom de rap, a-t-il expliqué au Washington Post en 2019, a été raccourci de Bizzy B Markie et une extension de son surnom de quartier, Markie.

Il a créé l’indémodable « Just a Friend », avec sa mélodie de piano mémorable et simpliste, à partir de la chanson de Freddie Scott en 1968, « (You) Got What I Need ». En 2019, à l’occasion du 30e anniversaire du succès, Markie a déclaré à Entertainment Weekly que les paroles claires racontaient une histoire séculaire enracinée dans la réalité.

«Je parlais à cette fille – la première fille à qui j’ai jamais parlé. Et chaque fois que j’appelais en Californie, un mec décrochait et lui tendait le téléphone. Je serais comme, » Yo, quoi de neuf [with him]? » Elle disait : « Oh, c’est juste un ami. Il n’est personne. Et je suis venu là-bas une semaine plus tôt juste pour la surprendre, et elle embrasse la langue de quelqu’un – et je l’ai attrapée ! Alors au lieu de me battre, j’ai mis la douleur dans le stylo et je l’ai écrite. »

L’album qui a donné naissance à « Just a Friend », « The Biz Never Sleeps », a suivi les débuts de Markie en 1988 et son petit succès, « Vapors ».

Parallèlement à sa discographie, qui s’est terminée avec « Weekend Warrior » en 2003, Markie a fait de nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma selon IMDB, y compris plusieurs épisodes de l’émission de sketches « In Living Color » et décrivant un extraterrestre beatboxing dans « Men in Black II. » Il a également fait de nombreuses apparitions dans l’émission pour enfants « Yo Gabba Gabba » pour son segment « Biz’s Beat of the Day ».

Contribution : Elise Brisco