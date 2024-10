Jussie Smollett se précipite au domicile de sa mère à Los Angeles après une tentative d’effraction

Jussie Smollett a eu à nouveau des démêlés avec la justice – mais cette fois, le crime était réel et il impliquait l’un des membres de sa famille les plus proches !

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ… la mère de Jussie, Jeanne a vu sa maison de Los Angeles presque cambriolée par deux voleurs potentiels lundi soir – et son fils acteur s’est immédiatement précipité à ses côtés pour s’assurer qu’elle allait bien. Heureusement, elle l’était.

Voici comment tout s’est passé… deux rôdeurs se sont présentés chez Janet et ont tenté d’ouvrir une porte arrière, causant 300 $ de dégâts à une fenêtre. On nous dit que les suspects n’ont pas pu pénétrer dans sa résidence.

Nos sources affirment que Janet a entendu un bruit et est sortie pour vérifier, confrontant les deux inconnus, qui se sont ensuite enfuis des lieux.

On nous dit que Jussie est venu réconforter sa mère et s’assurer que tout allait bien.

La police a pris connaissance d’une tentative de cambriolage et recherche désormais les auteurs.

L’ancienne star d' »Empire » a initialement déclaré à la police que deux hommes mystérieux portant des chapeaux MAGA s’étaient approchés de lui aux petites heures dans une rue de Chicago et lui avaient crié des remarques racistes et homophobes, l’aspergeant d’eau de Javel et lui passant un nœud coulant autour du cou.