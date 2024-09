Jussie Smollett réfléchit aux commentaires de Lee Daniels et dit qu’il aime le réalisateur

Lire du contenu vidéo



TMZ.com

Jussie Smollettc’est toujours cool avec Lee Daniels … disant qu’il apprécie que le réalisateur lui donne sa grande chance – et qu’il préfère garder leur relation privée.

Nous avons rencontré l’acteur en difficulté à New York vendredi devant une salle de cinéma le même jour « The Lost Holliday » — un projet réalisé par JS — a reçu sa large diffusion… et nous avons dû lui poser des questions sur le récent film de Daniels. commentaires à son sujet.

Jussie dit qu’il a beaucoup d’amour pour LD… admettant qu’il apprécie l’opportunité que Lee lui a donnée — son rôle principal dans « Empire » — et qu’il n’aime pas parler publiquement de leur relation parce que c’est si spécial à lui.

Smollett dit qu’il ne ressent pas le besoin d’arbitrer leur relation dans la presse… bien qu’il comprenne que Daniels en parle publiquement – disant que Lee a toujours été un homme franc.



Lire du contenu vidéo





19/08/24 Le club du petit déjeuner

Lorsqu’on lui demande si Daniels et lui sont bons, Smollett répond qu’ils seront toujours bons, peu importe ce qui sera dit.

Cela dit, Daniels a révélé qu’il le choisirait à nouveau… même s’il ne semble pas qu’ils fassent équipe de si tôt.

Jussie parle également de sa relation avec ses camarades dans le clip… disant qu’il devait aborder certains sujets pour que les choses restent confortables sur le plateau – avant d’ajouter que toutes les personnes avec lesquelles il travaille connaissent son personnage.



Lire du contenu vidéo



TMZ.com

Sa tante, Vivica A. Foxnous a récemment dit que « The Lost Holliday » serait le film de Jussie film de retour … et il avait juste besoin de faire le travail pour montrer aux gens qui il est. On dirait qu’il a essayé de faire exactement cela.