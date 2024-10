Jussie Smollett parle du canular sur les crimes haineux de 2019 et d’un nouveau film

Jussie Smollett devient tout à fait réel sur les conséquences de son tristement célèbre canular sur les crimes haineux de 2019 et sur les célébrités qui sont dans son coin depuis.

Comme nous avons déjà largement couvertl’ancienne star d' »Empire » a été reconnue coupable de cinq des six chefs d’accusation de conduite désordonnée pour avoir fait de faux rapports en 2021, après que les 16 accusations criminelles initiales (qu’il aurait organisé un crime de haine contre lui-même) ont été abandonnées. Il a été condamné à 30 mois de probation pour crime, 150 jours dans la prison du comté de Cook à Chicago, plus de 100 000 $ de dédommagement et une amende de 25 000 $. Après avoir purgé seulement six jours, il a été libéré sous caution dans l’attente de son appel, toujours en cours. Depuis lors, Smollett est resté relativement à l’écart des projecteurs et a passé son temps en cure de désintoxication et travaillant sur ses efforts créatifs.

Maintenant, il est de retour et explique comment il a réagi au cours des années qui ont suivi ce tristement célèbre incident. Parler à Personnes dans le cadre de la presse pour son deuxième film, « The Lost Holliday », Smollett a déclaré que, alors qu’il était encore « aux prises avec les répercussions de ce récit » selon lequel il avait organisé un faux crime de haine, l’incident ne prend pas autant de place en interne plus :

« Ce n’est pas dans mon mental, ce n’est pas dans mon âme, ce n’est pas dans mon esprit. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de vous, mais ils n’ont aucun contrôle. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent, ils peuvent même vous mettre derrière les barreaux. Ils peuvent contrôler votre physique, mais ils ne peuvent pas contrôler mon esprit. Ils ne peuvent pas contrôler mon esprit. Ils ne peuvent pas contrôler mon âme, ni la connaissance que j’ai de qui je suis.

En ce qui concerne la vérité sur ce qui s’est réellement passé il y a toutes ces années, Smollett a déclaré qu’il ne se souciait plus trop de faire croire aux gens et qu’il était convaincu qu’en temps voulu, la vérité éclaterait aux yeux de tous.

« Vous pouvez le bourrer, vous pouvez attacher un bloc de ciment à la vérité, [but] la vérité flottera toujours vers le haut. Cela peut prendre plus de temps selon ce qui le retient, mais la vérité flottera toujours au sommet », a-t-il expliqué. « J’ai évolué et je sais que le monde, un jour, et cela pourrait prendre longtemps après mon départ, qui sait, mais un jour, le monde va arranger ça. J’ai hâte que ça arrive, parce que j’ai une vie à vivre. Mais le monde va tout arranger. »

En attendant, Smollett se concentre sur ceux qui l’entourent et qui lui apportent un soutien indéfectible, comme sa « tante » Vivica A. Fox qui joue à ses côtés dans son nouveau film. Il aussi fait mention de son ancienne co-vedette d’Empire, Taraji P. Hensonqu’il a décrit comme une sœur, son cœur et l’une de ses personnes préférées qui « est là pour moi depuis le premier jour ».

Cependant, il y a une relation pour laquelle la star de « B-Boy Blues » garde espoir : c’est la connexion avec son ancien patron et créateur de « Empire » Lee Daniels. Comme rapporté précédemment par La racine de retour en aoûtDaniels a décrit sa relation avec Smollett comme « compliquée » et a admis ne pas savoir toujours quoi croire en ce qui concerne son scandale de 2019.

Répondre aux commentaires de Daniels dans une interview avec TMZ Au cours du week-end, Smollett a expliqué qu’il « sera toujours bon » avec Daniels mais que c’est une situation à laquelle il préfère remédier en privé.

« Lee est quelqu’un que j’aime, il m’a donné une opportunité pour laquelle je suis vraiment reconnaissant mais en même temps, c’est une relation qui est vraiment importante pour moi. Je ne ressens donc pas le besoin de jouer un rôle de médiateur en public », a-t-il expliqué. «J’ai l’impression que c’est une relation privée, c’est vraiment quelqu’un, une relation qui est importante pour moi donc, vous savez. Lee est aussi un peu plus un livre ouvert, donc il dit des choses. Je l’aime tellement et il le sait. Et je sais qu’il m’aime. Nous serons toujours bons… Je serai toujours bon avec cet homme, il m’a donné une opportunité et je ne peux pas revenir en arrière.