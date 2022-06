Jussie Smollett insiste sur le fait qu’il n’a pas menti à propos d’un canular de crime de haine: « Je serais un morceau de s—« 

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jussie Smollett clame son innocence.

Smollett, 40 ans, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas menti au sujet du canular présumé du crime de haine dans une nouvelle interview sur l’émission SiriusXM « Sway in the Morning ».

« Si j’avais fait ça, je serais un morceau de s—. Et je ne pense pas que ce soit vraiment discutable », a-t-il déclaré.

« Si j’avais fait quelque chose comme ça, cela voudrait dire que j’ai collé mon poing dans la douleur des Noirs américains de ce pays pendant plus de 400 ans… Cela voudrait dire que j’ai collé mon poing dans les peurs de la communauté LGBTQ partout. Je ne suis pas cette mère— euh – je ne l’ai jamais été, je n’ai pas besoin de l’être », a insisté Smollett.

La « Empire » acteur de cinéma a été condamné en décembre pour avoir organisé une attaque anti-gay et raciste contre lui-même il y a près de trois ans, puis avoir menti à la police de Chicago à ce sujet.

Le jury a déclaré Smollett coupable sur cinq chefs de conduite désordonnée – pour chaque fois qu’il a été accusé d’avoir menti à la police dans les jours qui ont immédiatement suivi l’attaque présumée. Il a été acquitté d’un sixième chef d’accusation, pour avoir menti à un détective à la mi-février, des semaines après que Smollett a déclaré avoir été attaqué.

L’acteur est resté en prison pendant six jours avant d’être libéré à la suite d’un appel de l’avocat de Smollett.

Les avocats de Smollett avaient fait valoir qu’il aurait purgé sa peine de prison au moment où le processus d’appel serait terminé et que Smollett pourrait être en danger de blessure physique s’il restait enfermé dans la prison du comté de Cook.

Dans la nouvelle interview, Smollett a poursuivi en soulignant qu’il ne cherchait pas à avoir une « ascension » dans sa carrière au moment de l’attaque présumée.

« Il n’avait pas besoin d’avoir une sorte d’ascension dans sa carrière », a-t-il expliqué. « J’étais en plein essor. Je venais de New York après avoir lu un tableau pour mon rôle de rêve dans un spectacle de Broadway. Je venais d’acquérir les droits sur l’autobiographie autorisée d’Alvin Ailey… »

« Toutes ces choses que je créais, il n’y aurait aucune raison pour moi de faire des conneries idiotes comme ça. Mais les gens cherchent à croire ce qu’ils croient. »

Smollett a également parlé de son séjour en prison et a précisé qu’il avait jeûné pour plus de clarté.

« Je jeûnais parce que c’est ce que nous faisons dans ma famille. Comme si nous jeûnions pour plus de clarté… Je n’ai jamais de ma vie, du moins de ma vie d’adulte, été aussi clair d’esprit que pendant ces six jours et demi. … Je jeûnais jusqu’à ce que je sache si j’allais y rester ou non pendant ces cinq mois et demi », a-t-il expliqué.

« Je voulais juste savoir à quoi ma vie allait ressembler. »