Jussie Smollett est entré en cure de désintoxication et cherche un traitement, a confirmé Fox News Digital.

L’acteur d' »Empire » participe à un programme ambulatoire pour des raisons non révélées.

« Il voulait suivre une rééducation et aborder la vie de manière significative et réfléchie », a déclaré une source à Fox News Digital.

L’équipe juridique de Smollett a fait appel de sa condamnation pour crime de haine en 2021 plus tôt cette année et a fait valoir que sa « poursuite renouvelée » violait les droits de l’acteur à une procédure régulière.

Un jury a déclaré Smollett coupable de cinq des six accusations de conduite désordonnée portées contre lui après un procès de près de deux semaines en 2021.

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, l’équipe juridique de Smollett a déclaré que « le juge de la cour de circuit a rejeté à tort la requête de la défense en substitution de juge pour un motif valable en raison de son parti pris explicite envers M. Smollett, rendant nulles et non avenues toutes les décisions et actions ultérieures dans cette affaire. « .

Smollett, qui est noir et gay, a signalé à la police de Chicago qu’il avait été victime de une attaque raciste et homophobe par deux hommes portant des masques de ski en janvier 2019.

La chasse à l’homme contre les assaillants s’est rapidement transformée en une enquête sur Smollett et son arrestation ultérieure, accusé d’avoir orchestré l’attaque et d’avoir menti à la police à ce sujet.

Un mémoire d’appel indiquait que les droits de Smollett à une procédure régulière avaient été violés lorsque le tribunal de première instance avait fait « des commentaires non sollicités qui rejetaient les lignes de défense qui cherchaient à établir l’homophobie, une théorie centrale de la défense ; -interrogatoire ; a accusé l’un des avocats de la défense, sans fondement, d’avoir rédigé un éditorial pendant le contre-interrogatoire ; et a fait des commentaires visant à accélérer certaines parties du contre-interrogatoire de la défense ; le tout s’est produit devant le jury. «

Les avocats de Smollett ont fait valoir que les « commentaires inappropriés » formulés lors du contre-interrogatoire avaient eu un impact sur la capacité du jury à rendre un verdict impartial.

En outre, l’appel indiquait que « les droits du quatorzième amendement de Smollett à une procédure régulière et à des protections égales en vertu de la loi ont été violés lorsque le tribunal de première instance a privé M. Smollett d’un jury composé de ses pairs en permettant à l’accusation de radier tous les jurés afro-américains sauf un et un juré gay », privant Jussie d’un jury composé de ses pairs.

Son équipe juridique avait prévu de faire appel du verdict depuis le procès de décembre 2021.

Smollett a été condamné à 150 jours de prison suite à la condamnation. Il a également été condamné à 30 mois de probation pour crime et condamné à verser à la ville de Chicago un dédommagement d’un montant de 120 106 $ et une amende de 25 000 $.

Il s’est présenté en prison le 10 mars 2022 et a été libéré six jours plus tard, dans l’attente de son appel.

Depuis qu’il a été accusé d’avoir organisé l’attaque, Smollett a clamé son innocence.

« Si j’avais fait ça, je serais un connard. Et je ne pense pas que ce soit vraiment discutable », a insisté Smollett l’année dernière dans l’émission « Sway in the Morning ».

« Si j’avais fait quelque chose comme ça, cela signifierait que j’ai mis le poing dans la douleur des Noirs américains dans ce pays depuis plus de 400 ans. … Cela signifierait que j’ai mis le poing dans les peurs de la communauté LGBTQ. à travers le monde. Je ne suis pas cette mère de famille — euh – je ne l’ai jamais été, je n’ai pas besoin de l’être.