Jussie Smollett attribue à ses amis et à sa famille leur force face aux défis

Jussie Smollett a exprimé sa gratitude à ses amis et à sa famille pour leur soutien.

Smollett est de retour au cinéma avec son nouveau film, Les vacances perdues, qui a été publié le 27 septembre.

Parler à PERSONNES magazine, l’acteur a expliqué comment ses amis et sa famille l’ont soutenu dans les moments difficiles.

« Je ne sais pas si j’ai été surpris, mais je suis très reconnaissant. Je suis une personne très reconnaissante et je suis heureux d’être toujours physiquement ici et je ne le prends pas à la légère. La réponse a été… Je ne sais même pas quel serait le mot. C’est tout simplement génial à voir », a déclaré Smollett.

Dans Les vacances perdues, Smollett incarne Jason, un père célibataire qui doit s’adapter à la vie après avoir perdu son partenaire.

Il a souligné que le film explore les thèmes de l’amour, de la perte et de la famille, tout en transmettant un message d’espoir.

L’acteur a ajouté : « C’est un film tellement plein d’espoir. Je pense que c’est ce que je retiens vraiment de ce film pour ma propre vie, c’est qu’il est plein d’espoir. C’est donc : ‘Eh bien, à quoi ressemblera le lendemain ? Qu’est-ce que c’est ?’ demain, tu vas m’amener ? Cela pourrait apporter quelque chose de génial, cela pourrait vous apporter quelque chose de moins génial, mais tout dépend de ce que vous en faites. [it] ».

De plus, Smollett a également remercié sa tante, Vivica A. Fox, et son amie, Taraji P. Henson, pour leur soutien indéfectible.

« Je vois ce qu’ils ont fait et je vois comment ils l’ont fait sans peur. Mais aussi, je veux les protéger et je veux m’assurer qu’ils vont bien et en sécurité. Cela a été difficile. Cela a été dur. Je Je mentirais si je disais que cela a été une promenade dans le parc », a-t-il déclaré.